"Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ

Костанайский "Тобол" победил "Атырау" в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0.

Победу "Тобола" принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.

Для "Тобола" эта победа стала 15-й в КПЛ, а "Атырау" потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл "Кайрат", а "нефтяники" с 18 очками идут десятыми.

Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре матча КПЛ. В 19:00 по времени Нур-Султана стартует игры "Кайсар" - "Жетысу" и "Астана" - "Тараз", а в 20:00 начнутся встречи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Иртыш".