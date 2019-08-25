"Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ
Vesti.kz
Костанайский "Тобол" победил "Атырау" в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0.
Победу "Тобола" принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.
Для "Тобола" эта победа стала 15-й в КПЛ, а "Атырау" потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл "Кайрат", а "нефтяники" с 18 очками идут десятыми.
Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре матча КПЛ. В 19:00 по времени Нур-Султана стартует игры "Кайсар" - "Жетысу" и "Астана" - "Тараз", а в 20:00 начнутся встречи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Иртыш".
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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