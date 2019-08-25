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"Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ

Vesti.kz

24 августа 2019, 21:00 |  Спорт

Костанайский "Тобол" победил "Атырау" в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0. 

 

Победу "Тобола" принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.

 

Для "Тобола" эта победа стала 15-й в КПЛ, а "Атырау" потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл "Кайрат", а "нефтяники" с 18 очками идут десятыми. 

Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре матча КПЛ. В 19:00 по времени Нур-Султана стартует игры "Кайсар" - "Жетысу" и "Астана" - "Тараз", а в 20:00 начнутся встречи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Иртыш".
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17177
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

"Тобол" победил "Атырау" и сместил...

До завтрашнего дня...
:lol: :oops:
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§ electro
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.08.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///
Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре матча КПЛ. В 19:00 по времени Нур-Султана стартует игры "Кайсар" - "Жетысу" и "Астана" - "Тараз", а в 20:00 начнутся встречи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Иртыш".
///
..стартуют..
:-o
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"Нужные деньги"
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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
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Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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