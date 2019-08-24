Гога Re: Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1111

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в департаменте здравоохранения США). Наших людей не испугать !