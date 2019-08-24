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abaika95
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
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Гога
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
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Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы

Tengrinews.kz

24 августа 2019, 13:05 |  Общество

Мытье сырой курицы перед приготовлением может быть очень опасным. С таким заявлением обратились к гражданам в департаменте здравоохранения США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МедикФорум.

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты призвали отказаться мыть курицу и индейку перед приготовлением, пояснив, что это способствует размножению бактерий на поверхностях кухни.

"Горячая вода не способна убить сальмонеллу, но при этом вместе с водой на кухонную утварь и посуду разбрызгиваются вредные микроорганизмы, что повышает их риск попадания в организм человека", - говорится в сообщении.

Согласно данным, которые представили медики, в 25 процентах случаев в салатах людей, которые мыли птицу перед приготовлением, была обнаружена сальмонелла. Также следы бактерий были зафиксированы на поверхности кухонной мебели и в специях.

Специалисты предупреждают, что только длительная термообработка, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов Цельсия, является единственным способом убить вредоносные бактерии.

Кроме того, во избежание попадания бактерий с курицы на соседние поверхности следует держать сырую курятину как можно дальше от приготовленных блюд, а также тщательно мыть руки и посуду.
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§ Гога
Re: Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в департаменте здравоохранения США). Наших людей не испугать !
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§ abaika95
Re: Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.08.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
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