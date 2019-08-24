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§ NG.kz
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты пояснили, что мытье способствует размножению бактерий на поверхностях кухни. Специалисты предупреждают, что только длительная термообработка является единственным способом убить вредоносные бактерии.
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§ Гога
Re: Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в департаменте здравоохранения США). Наших людей не испугать !
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* abaika95
Re: Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.08.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
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