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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, я не против разной музыки. Но именно разной. У нас же из года в год полагают, что если обрушить на какую-то часть города цунами звуков, то это и будет сегодняшняя музыка! И это музыкальное чудище вырастает буквально бок о бок с жилым домом!
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§ drakon
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, раньше "колокол" - висел,
в центре деревни... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Органная музыка в костелах ни с чем не сравнить. В городе Вильнюс пришлось воочию ещё по юности слушать
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