NG.kz Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36541

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:51 Нет, я не против разной музыки. Но именно разной. У нас же из года в год полагают, что если обрушить на какую-то часть города цунами звуков, то это и будет сегодняшняя музыка! И это музыкальное чудище вырастает буквально бок о бок с жилым домом!

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