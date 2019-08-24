Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
«НГ» уже писала об ожиданиях от празднования Дня Костаная. Скажу честно: многое было с задумками и фантазией. Еще 16 августа мы с внучками гуляли по центру, и для детей нашлось немало привлекательного, того, что приводило их в восторг. Но вот гималаи динамиков возле Шахматного клуба по опыту прежних лет как-то напрягали.
Нет, я не против разной музыки. Но именно разной. У нас же из года в год полагают, что если обрушить на какую-то часть города цунами звуков, то это и будет сегодняшняя музыка! Да если б еще просто на какую-то. Так ведь это музыкальное чудище вырастает буквально бок о бок с жилым домом!
Но, может быть, нельзя иначе, и праздник требует жертв, а молодость жаждет только оглушающей громогласности? Может быть… Но те, кто был на новом пляже, говорят, что слышали и иную музыку.
Да и мне самому довелось совсем недавно оказаться в соседнем Челябинске. Коротая время между поездами, заехали в сад (или парк) Пушкина. И я, человек ненаблюдательный, через какой-то час почувствовал что-то необычное. Что же? Оказалось: в небольшом парке совсем нет музыки. Уши отдыхают от городского шума. Однако это не значит, что город чужд музыке вообще. На вокзале, прямо на переходе ко второму этажу и безо всякой сцены, бесплатный концерт с оркестром и танцами. Живая музыка! И хотя зрителями были не меломаны, а люди случайные, подобные нам, такие искренние и горячие аплодисменты я слышал разве что в консерватории. Конечно, можете сказать вы, то вокзал, а то уличное пространство! Но сколько раз и в замкнутых помещениях нас терзает одно и то же: громогласные динамики, заглушающие голоса и самых замечательных певцов!
Правда, тут вы можете возразить: молодежи-то нравится. Нравиться может многое: и курение, и алкоголь без меры, и наркотики. Музыка же по своему воздействию способна быть тем же наркотиком, либо, при иной громкости, в определенных дозах – лекарством. Недаром же вспоминают то ли реально сказанные, то ли сочиненные, но очень показательные по сути слова Наполеона о 1812-м годе: «Меня победили русские снега и русская военная музыка». Не случайно и то, что стрелки в тирах надевают на уши глушители звуков, а прошедшие войну артиллеристы имеют проблемы со слухом.
А уж постоянные, каждодневные уличные звуки из динамиков – будь то человеческая речь, либо музыка - просто отупляют. Превращают уличное пространство в территорию, где подчас просто трудно разговаривать либо о чем-то размышлять. Или просто очищать свой внутренний мир от городской суеты.
Добавьте к этому еще и автомобили, которые, особенно в центре, с грохотом и громогласными динамиками проносятся по ночам мимо жилых зданий, полных и взрослыми, и маленькими детьми. И бдительной полиции почему-то тут не слышно. А ведь, насколько я знаю, в любой цивилизованной стране такое недопустимо. Но, может быть, не в любой и я ошибаюсь? Было бы очень интересно, если бы те, кто покруче меня и больше колесит по свету, поделились здесь своими впечатлениями.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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