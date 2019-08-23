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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Ваш земляк
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место под очередного батыра сказочного готовят?
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§ drakon
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
батыра сказочного готовят?

Не исключено... :lol: :oops:
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§ abaika95
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 Пегаса в ряд как на бранденбургских воротах в Берлине, гиганский глобус, и еще какаято конструкция)
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§ Козлов я
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.08.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ юля елиссева
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
юля елиссева


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Сообщений: 1227
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже памятник Мастур батыру поставят? И улицу в честь Мастур батыра тоже надо переименовать. Админ, не удаляй пост. Мастур батыр реально существовал!
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.08.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Когда уже памятник Мастур батыру поставят?

Где-то икнул Евгений Ваганович. И можно какие-то ссылки о существовании сего батыра?

[Исправлено: Victor Yang, 24.08.2019 - 11:32]
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ирония тебя не коснулась? Вообще?!Попробуй у себя в голове прокрутить это словосочетание - Батыр Мастур. Рукоблудник получается.

[Исправлено: Ваш земляк, 24.08.2019 - 10:39]
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ирония тебя не коснулась? Вообще?!Попробуй у себя в голове прокрутить это словосочетание - Батыр Мастур. Рукоблудник получается.

Капитан Очевидность?
Этой шутке лет 30. Оттого и Ваганыча упомянул.
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.08.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даааа а планка юмора все падала и падала) скоро про Ленку Головачь начнут тут шутить) аншлаг курит в сторонке
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