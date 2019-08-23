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§ NG.kz
Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление обвиняемого Сергея Ахметова о том, что в его адрес поступают угрозы от сотрудников полиции.
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§ abaika95
Re: Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции...
abaika95


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Сообщений: 329
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пусть этот сотрудник который угрожал извинится и дело с концом ) и поедет парень на 3-года в "хорошую" зону без опущений)
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§ Vradon
Re: Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 23.08.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Обычная практика я не виноват, караул, помогите! Создать физиономию жертвы, думаю уже не получится. За такие поступки придется отвечать.
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§ olegggon
Re: Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.08.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


По идее, уголовка тут не должна быть. У нас же не Туркменистан. Хотя бы штраф и администрашка.
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