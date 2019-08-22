Надо давить идеи субсидирования установки валидаторов. Пусть выделяют деньги или в рассрочку дают лет на 20. Выиграют от этого все.



Цифра в 1 миллиард тенге в год откуда берется? Просто хочется 1 миллиард в год? Вы же не знаете сколько у вас пассажиров ездит. Может ваши водители забирают себе в карман половину выручки?



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Костанайские перевозчики, например, считают, что областной центр сейчас переполнен автобусным движением. Они говорят, что в советское время на городских маршрутах работало около 200 машин, сейчас почти в 2 раза больше. В этом нет необходимости.



- Сокращение количества автобусов на всех маршрутах по условиям конкурса увеличит интервал движения на 1-2 минуты, но за счет этого расходы уменьшатся, а значит, и субсидий можно выделять меньше, - считает Виктор Мущинский. - Главное - соблюдать график движения.



Пусть попробует на 7ке утром со стороны КСК уехать. Или на 3ке утром выйти на Наримановке после того, как водитель отстаивался на каждой остановке и собирал пассажиров.



Ваши автобусы скотовозами называют, потому что ни кондиционеров, ни вентиляции нормальной нет. С маленькими детьми ездить невозможно. И в советское время на этих маршрутах может и было меньше автобусов, но самих маршрутов было больше. Сейчас хотя бы 4й, 20й вспоминаю. Плюс троллейбусы были. Так что считайте правильно, господа перевозчики!



Многие согласятся платить больше, 100-120 тенге. Но пусть это будет современный комфортный автобус, который приезжает по графику и в котором всегда есть сидячие места. А не то, что есть сейчас.