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§ NG.kz
Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись заявления Сергея АХМЕТОВА принес в редакцию его брат Бахытжан МУСТАФИН. Запись была сделана 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции.
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§ abaika95
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
abaika95


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Сообщений: 329
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как, еще один герой месяца!В инсте есть? Подпишусь, он там дальше наверно активистом оппиком станет,ватманы будет покупать)
Но а если серьезно,очень интиллегентный парень судя по видео, "четкая" речь, хорошее прошлое, в тот вечер всего то выпил или/и нюхнул что ниче не помнит как и что делал) однозначно оправдать и закрыть дело)
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§ Гога
Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приношу свои глубокие извинения полиции - был неправ , все-таки насчитали *материальный ущерб, который составил 1 000 070 тенге.* Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35902 - а особенно умиляет - 70 тенге . Ещё бы интересно было посмотреть акт дефектовки , но это всё мечты , которые не сбываются . 8-)

[Исправлено: Гога, 23.08.2019 - 13:41]
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§ лимон
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут помню, тут не помню ... понять и простить короче
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§ Vradon
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 23.08.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

так далеко пойдем, давайте все оправдаем нюханьем и выпивкой!
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§ Тот самый
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Хулиган призывает к соблюдению законности ))) Будь крутым до конца! Чё ты! :-) Смелые только со своей шайкой и пьяные. А дядька в погонах напугал и всё, помоги интернет.
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§ сайлау курманов
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы на родителей этого упыря посмотреть, что за люди, чем живут, после делать выводы
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§ bumerang
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кто нибудь может обьяснить, где они насчитали лям? Помятый капот и крыша + лобач - у нас стоит лям?!?! Даже если ремонтировать у официалов, все равно столько не насчитать, короче жесть
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§ Гога
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
bumerang
- Элементарно , только экспертиза стоит 500 000 , работа - 400 000 , 100 000 - запчасти . Вот только не пойму откуда 70 тнг.
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§ Гога
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
bumerang А в принципе примерно так .
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