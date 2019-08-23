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≡ Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Санкции ст. 120, 121, 122 и 123 УК РК относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, возможность избежать сурового наказания.
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§ Сталкер
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Сталкер


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Сообщений: 30
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.08.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая мысль. А завтра какая-нибудь другая тройка судей, опять же, отменяя обвинительный приговор и направляя дело на доследование, начнёт настольгировать по былым временам и возжелает декапетацию? Серьёзно это обсуждать что ли надо?)))
Вы знаете - они или не они это совершили, мы не знаем, а вот Уголовный Кодекс какой-то не такой и давайте об этом!)))
Кстати, мне Земельный не нравится. И чо дальше?)))
Короче, судьи своё личное мнение и личные предложения изложили в процессуальную форму частного постановления суда.
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§ Сталкер
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Сталкер


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Сообщений: 30
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.08.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
юридически там не все гладко подточено

Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается, что и другой судья, не только этот, что по центру, имеет право вынести ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что декапетацию, к примеру, хочет?!)))) Ну хочешь - сядь и напиши мол: хочу чёб головы рубили! И отправь - Астана, левый берег реки Ишим и т.д... Но вынести постановления на свои хочу - профессионально разве...
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не заметно. Колись, разводили "дамочки" в прошлом?

Я сам удивляюсь, почему не разводили. Ведь 1000 раз могли, как минимум. Везение?
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мимо, ты Макс... ...Статья 91

А разве это не о лечении принудительном?
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не заметно. Колись, разводили "дамочки" в прошлом?

Была правда одна, разрешил ей остаться чуть дольше, чем остальным. Уже почти 20 лет не уходит. Это считается лоховским разводом? :lol:
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
maxsaf -Обликоморале - Счёт 14-8 в пользу первого .

Он в глубине души на моей стороне, поэтому поддается))
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§ arman_kst
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подставят и все.
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Ага. Поэтому лучше держаться подальше.
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