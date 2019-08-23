Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда

Коллегия Костанайского областного суда под председательством судьи Аслмабека МЕРГАЛИЕВА вынесла частное постановление в адрес межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения УК РК и УПК РК.

Постановление было вынесено 22 августа - сразу после рассмотрения коллегией облсуда апелляционных жалоб по громкому делу об изнасиловании проводниками пассажирки поезда «Тулпар-Тальго».

Коллегия вернула дело на доследование в прокуратуру в связи с "ненадлежащим образом проверенными данными о времени и способе совершенного преступления". В постановлении отмечается, что не были проверены доводы осужденных о невиновности и доводы потерпевшей о совершении преступления по предварительному сговору, не раскрыты обстоятельства, чем вызвана беспомощность состояния потерпевшей, не указаны обстоятельства получения телесных повреждений потерпевшей.

В частном постановлении коллегия предложила ужесточить наказание за преступление против половой неприкосновенности (изнасилования).

- Санкции статей 120, 121, 122 и 123 Уголовного кодекса относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, избежать сурового наказания. Насильнику максимально суд может назначить только 5 лет, но не более. Если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства и есть смягчающие, то суд по статье 55 УК вынужден назначить наказание и того меньше – не более 2,5 лет лишения свободы. Во-вторых, избежать наказания через примирение с потерпевшей по статье 68 УК. В-третьих, выйти из мест лишения свободы условно-досрочно после отбытия одной трети срока наказания по статье 72 УК. В-четвертых, заменить неотбытую часть наказания на штраф или еще более мягким видом после отбытия одной четвертой части лишения свободы. В-пятых, «получить» неоправданно мягкое наказание. Статья 55 УК запрещает судам назначать лишение свободы, если преступник возместил материальный и моральный вред потерпевшему. Виновному «грозит» отбывание наказания в учреждении лишь средней безопасности, так как УК не дает право суду определить ему более строгий режим.

Коллегия Костанайского областного суда предложила увеличить срок наказания по части 1 статей 120, 121 и 122 с 5-ти до 7-ми лет лишения свободы. Исключить применение статьи 55, что освобождает суд от обязанности снизить срок наказания наполовину при назначении лишения свободы. Совершившим половые преступления предусмотреть обязательное назначение химической кастрации, внеся изменения в статьи 91 и 93 УК РК. Ужесточить часть 2 статьи 123 УК, введя дополнительный квалифицирующий признак - «с использованием служебной зависимости потерпевшей».

О результатах рассмотрения частного постановления Костанайской областной коллегии судей межведомственная рабочая группа должна ответить в месячный срок с момента его поступления. Частное постановление также может быть обжаловано и опротестовано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РК.