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maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
А как насчет руки начать рубить за коррупцию? Перевезти в особо тяжкие, с полной конфискацией, без ускоренного рассмотрения и удо?
23.08.19 12:31
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
прочитал новость. ///Внимание! Новый развод на доверии! Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили, что голодным бегать вредно, а потом...
23.08.19 12:31
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Браво, Костанайская областная коллегия судей!
23.08.19 12:29
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Если вам есть что добавить - идите коментировать статьи, а не коментаторов. Или я щас опять начну обидные вещи в ответ говорить.
23.08.19 12:26
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))
23.08.19 12:22
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Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 августа 2019, 11:37 |  Государство

Коллегия Костанайского областного суда под председательством судьи Аслмабека МЕРГАЛИЕВА вынесла частное постановление в адрес межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения УК РК и УПК РК.

Постановление было вынесено 22 августа - сразу после рассмотрения коллегией облсуда апелляционных жалоб по громкому делу об изнасиловании проводниками пассажирки поезда «Тулпар-Тальго».

Коллегия вернула дело на доследование в прокуратуру в связи с "ненадлежащим образом проверенными данными о времени и способе совершенного преступления". В постановлении отмечается, что не были проверены доводы осужденных о невиновности и доводы потерпевшей о совершении преступления по предварительному сговору, не раскрыты обстоятельства, чем вызвана беспомощность состояния потерпевшей, не указаны обстоятельства получения телесных повреждений потерпевшей.

В частном постановлении коллегия предложила ужесточить наказание за преступление против половой неприкосновенности (изнасилования).

- Санкции статей 120, 121, 122 и 123 Уголовного кодекса относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, избежать сурового наказания. Насильнику максимально суд может назначить только 5 лет, но не более. Если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства и есть смягчающие, то суд по статье 55 УК вынужден назначить наказание и того меньше – не более 2,5 лет лишения свободы. Во-вторых, избежать наказания через примирение с потерпевшей по статье 68 УК. В-третьих, выйти из мест лишения свободы условно-досрочно после отбытия одной трети срока наказания по статье 72 УК. В-четвертых, заменить неотбытую часть наказания на штраф или еще более мягким видом после отбытия одной четвертой части лишения свободы. В-пятых, «получить» неоправданно мягкое наказание. Статья 55 УК запрещает судам назначать лишение свободы, если преступник возместил материальный и моральный вред потерпевшему. Виновному «грозит» отбывание наказания в учреждении лишь средней безопасности, так как УК не дает право суду определить ему более строгий режим.

Коллегия Костанайского областного суда предложила увеличить срок наказания по части 1 статей 120, 121 и 122 с 5-ти до 7-ми лет лишения свободы. Исключить применение статьи 55, что освобождает суд от обязанности снизить срок наказания наполовину при назначении лишения свободы. Совершившим половые преступления предусмотреть обязательное назначение химической кастрации, внеся изменения в статьи 91 и 93 УК РК. Ужесточить часть 2 статьи 123 УК, введя дополнительный квалифицирующий признак - «с использованием служебной зависимости потерпевшей».

О результатах рассмотрения частного постановления Костанайской областной коллегии судей межведомственная рабочая группа должна ответить в месячный срок с момента его поступления. Частное постановление также может быть обжаловано и опротестовано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РК.
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ребята, удачи... с такими законами теперь любой акт по обоюдному согласию закончится заявой. И очень дорого будет доказать невиновность. Кстати, презумпцию невиновности считай что отменили, им верят на слово.

[Исправлено: maxsaf, 23.08.2019 - 11:55]
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§ abaika95
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 11:59
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Смотря какой случай. Если например как было убийство Дарьи в лесу. Тем двум можно было б провести кастрацию. А мутный случай вагоне не должен попадать под этот закон.
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* maxsaf
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А мутный случай вагоне не должен попадать под этот закон.

Не должен, но попадет. Механизм запущен.
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§ FreedoM
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 23.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Совершившим половые преступления предусмотреть обязательное назначение химической кастрации..."
Давно пора, а то распоясались совсем.
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* maxsaf
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты сам говорил, мутят подставы, хаты отжимают. Щас похлеще дело пойдет. Все, что есть отдадут, и еще на 30 лет вперед.
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§ Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да. Учитывая высокую корупцию в органах. Начнут выжимать даже за флирт. Не кто не захочет остаётся без бубенчиков. А современные девчата очень хитрые. За деньги мать продадут, ребёнка сдадут. Че им стоит левого пацана подставить? Раз плюнуть.
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* maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))
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* таноми52
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво, Костанайская областная коллегия судей!
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* maxsaf
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как насчет руки начать рубить за коррупцию? Перевезти в особо тяжкие, с полной конфискацией, без ускоренного рассмотрения и удо?
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