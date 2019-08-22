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§ NG.kz
Кабачок вам на завтрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно подруга, собирая на грядке молоденькие кабачки, со вздохом призналась, что не любит затевать из них оладьи. Не получаются, говорит, разваливаются почему-то, не пропекаются. Я, наоборот, их обожаю, но к кухонным неудачам отношусь с пониманием. Поэтому нашла и опробовала рецепт специально для тех, кто не любит возиться с кабачковыми оладьями.
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§ Yorik
Re: Кабачок вам на завтрак
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 22.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем Юлю с требованием "ресторанных обозрений" :-)
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§ Kairat stayer
Re: Кабачок вам на завтрак
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1136
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где вездесущие иностранцы, с изображением омлета-полуфабриката, со всякими корешками и травками?
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* drakon
Re: Кабачок вам на завтрак
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Где вездесущие иностранцы,

Тута - Я. Кайрат, это называется- кабачок.

Барбара часто их жарит. Одну стороны-
мажет - сметаной с чесноком, и
накрывает долькот помидора... :lol:
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§ Обликоморале
Кабачок вам на завтрак
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара часто их жарит.



На этой кухне?
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* drakon
Кабачок вам на завтрак
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На этой кухне?

Да, она на фотке,на переднем
плане. Рядом с ней - Я... :lol:
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§ alex_60
Кабачок вам на завтрак
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
накрывает долькот помидора...

Видать помидоры дорогие.
У нас целым помидором накрывают.

[Исправлено: alex_60, 22.08.2019 - 20:30]
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§ Обликоморале
Кабачок вам на завтрак
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цивильно, аккуратно, чувствуется немецкая педантичность.
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§ alex_60
Кабачок вам на завтрак
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рядом с ней - Я...

Что то не похож.
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§ Обликоморале
Кабачок вам на завтрак
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что то не похож.

В гриме.
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§ kbkz1980
Re: Кабачок вам на завтрак
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.08.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно быть вкусно,жаль мясо нет)
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* юля елиссева
Re: Кабачок вам на завтрак
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Дизлайк поставила сразу, как только номер свежий появился! Ну, что же, очередное воззвание к издателю "НГ" - верните ресторанные обозрения! Без них в газете читать нечего!
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§ Обликоморале
Кабачок вам на завтрак
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю для Юли.
Не ресторан правда /ещё не получил недельную выручку за комментарии/, а 5 столовая.
Однако, вкусно и питательно.
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