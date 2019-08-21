/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36530
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Как председатель Совета Безопасности, поручаю Совбезу совместными группами изучить этот вопрос выборочно в вузах и вынести на обсуждение. По итогам будем принимать решение", - сказал Назарбаев.
Читать новость

§ abaika95
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-10 тысяч казахстанцев выучились в лучших западных университетах

Россия у нас считается за запад ?) так там иногда похуже нашего берут) а вобще да это беда и с ней надо боротся)
Профайл

§ drakon
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так там иногда похуже нашего берут)

Вспомнился анекдот, старый такой.
Проводник вагона: Эй дед, ты чего барана в вагон - тащишь?
Дед: Это не баран. Это - Диплом. Баран в институте - учится... :lol:
Профайл

§ таноми52
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.08.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Этого в помине нет. Не знаю, почему у нас это до сих пор идет. Скажите, пожалуйста."

Наив!
НАИВ?
:-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2503
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ну на! Озадачился! И это до него на какой год дошло?! А представляете, что он поймёт года через три?!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2503
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрю, наши правители начинают узнавать много нового у себя в странах.Путин вот узнал и признал про провал реформы здравоохранения, Назарбаев только сейчас узнал, что диплом можно купить. Интересно, от чего они в следующий раз придут в недоумение?!Клоуны...
Профайл

§ Гога
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
Так в другом измерении живут , им дают только определенную информацию .
Профайл

§ Ваш земляк
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2503
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.08.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так в другом измерении живут , им дают только определенную информацию .

Мне почему-то Федя вспомнился, со своей фразой:"До лампочки!"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 2
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх