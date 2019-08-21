Ваш земляк Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2503

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:45 Я смотрю, наши правители начинают узнавать много нового у себя в странах.Путин вот узнал и признал про провал реформы здравоохранения, Назарбаев только сейчас узнал, что диплом можно купить. Интересно, от чего они в следующий раз придут в недоумение?!Клоуны...