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maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
- Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду? - А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили. - А че орала тогда? - Ой, ну не удобно на такой вопрос...
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abaika95
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21.08.19 20:48
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
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Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах

21 августа 2019, 14:19 |  Общество

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привлечет Совет Безопасности для борьбы с коррупцией в вузах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото newsmir.info

"Мы же знаем, что во многих вузах экзамены сдаются за деньги. При поступлении в университет бывало, но уже на обычных сессиях покупают зачеты, отметки. (...) Студентов вынуждают давать взятки при распределении мест в общежитиях, решении других жизненных проблем. Это вызывает крайнее недовольство молодежи. (...) Что за знания, купленные за деньги. Какого специалиста мы потом получим? Как председатель Совета Безопасности, поручаю Совбезу совместными группами изучить этот вопрос выборочно в вузах и вынести на обсуждение. По итогам будем принимать решение", - сказал Назарбаев в ходе выступления на расширенном заседании политсовета Nur Otan.

По его словам, молодежь также должна активно бороться с коррупцией. Первый Президент поставил в пример другим вузам Назарбаев Университет.

"Пусть попробует кто-то предложить там (в Назарбаев Университете. - Прим.) деньги за зачет или экзамен. Они понятия не имеют. 10 тысяч казахстанцев выучились в лучших западных университетах. Пусть они расскажут, кому они могли там дать взятку за зачет. Этого в помине нет. Не знаю, почему у нас это до сих пор идет. Скажите, пожалуйста. Например, когда сыновья поступали в университет, за ними отправляли согым из аула. Каждый месяц отправляли. С ректорами надо работать. Есть ректоры, которые сидят по 10 лет", - добавил Первый Президент страны.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-10 тысяч казахстанцев выучились в лучших западных университетах

Россия у нас считается за запад ?) так там иногда похуже нашего берут) а вобще да это беда и с ней надо боротся)
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§ drakon
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так там иногда похуже нашего берут)

Вспомнился анекдот, старый такой.
Проводник вагона: Эй дед, ты чего барана в вагон - тащишь?
Дед: Это не баран. Это - Диплом. Баран в институте - учится... :lol:
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* таноми52
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.08.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Этого в помине нет. Не знаю, почему у нас это до сих пор идет. Скажите, пожалуйста."

Наив!
НАИВ?
:-)
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§ Ваш земляк
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ну на! Озадачился! И это до него на какой год дошло?! А представляете, что он поймёт года через три?!
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§ Ваш земляк
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрю, наши правители начинают узнавать много нового у себя в странах.Путин вот узнал и признал про провал реформы здравоохранения, Назарбаев только сейчас узнал, что диплом можно купить. Интересно, от чего они в следующий раз придут в недоумение?!Клоуны...
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
9 % 9.5%
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