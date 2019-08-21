Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привлечет Совет Безопасности для борьбы с коррупцией в вузах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы же знаем, что во многих вузах экзамены сдаются за деньги. При поступлении в университет бывало, но уже на обычных сессиях покупают зачеты, отметки. (...) Студентов вынуждают давать взятки при распределении мест в общежитиях, решении других жизненных проблем. Это вызывает крайнее недовольство молодежи. (...) Что за знания, купленные за деньги. Какого специалиста мы потом получим? Как председатель Совета Безопасности, поручаю Совбезу совместными группами изучить этот вопрос выборочно в вузах и вынести на обсуждение. По итогам будем принимать решение", - сказал Назарбаев в ходе выступления на расширенном заседании политсовета Nur Otan.

По его словам, молодежь также должна активно бороться с коррупцией. Первый Президент поставил в пример другим вузам Назарбаев Университет.

"Пусть попробует кто-то предложить там (в Назарбаев Университете. - Прим.) деньги за зачет или экзамен. Они понятия не имеют. 10 тысяч казахстанцев выучились в лучших западных университетах. Пусть они расскажут, кому они могли там дать взятку за зачет. Этого в помине нет. Не знаю, почему у нас это до сих пор идет. Скажите, пожалуйста. Например, когда сыновья поступали в университет, за ними отправляли согым из аула. Каждый месяц отправляли. С ректорами надо работать. Есть ректоры, которые сидят по 10 лет", - добавил Первый Президент страны.