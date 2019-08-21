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≡ Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36529
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли", - сообщается в пресс-релизе.
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§ abaika95
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае

Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем примус)
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§ Гога
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посидели , поболтали - и дальше по-старому.
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§ alex_60
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда///

обком,горком никуда не делись.
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§ Гога
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 - Так ещё скоро и партийно-хозяйственное совещание будет . Машин куча будет стоять возле обкома , ой , ошибся , возле акимата ! :lol: :lol:
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* Обликоморале
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6863
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
реконструкции аэропорта в Костанае

Как думаешь, аэровокзальная площадь достойна красной брусчатки?
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§ Гога
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обликоморале - Не только красной , но и гранитных бордюр достойна !! :-P
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§ Маркс
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.08.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Обликоморале - Не только красной , но и гранитных бордюр достойна !!

И еще пегасов поставить обязательно, всё-таки символично для аэропорта.
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§ abaika95
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Как думаешь, аэровокзальная площадь достойна красной брусчатки?

Эммм почему именно ко мне вопрос?)
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* Обликоморале
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6863
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, не знаю. Интуиция подсказала именно к тебе обратится )
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§ abaika95
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Хм, не знаю. Интуиция подсказала именно к тебе обратится )

На это раз интуиция тебя подвела герр Штрилиц-ОМ, я тебе...ничего не скажу по поводу брусчатки))
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* Обликоморале
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6863
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Штрилиц

К внешней разведке не имею ни каких отношений.
И это, я не по поводу. А просто блиц-опрос был. Да или нет.
Как видишь, далее товарищи единогласно поддержали его и даже внесли свои рац. предложения.
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