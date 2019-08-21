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Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
21 августа 2019, 20:03 | Государство
Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба акимата Костанайской области на своей странице в "Фейсбуке".
"Президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли, - сообщается в пресс-релизе. - Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда, ускорения темпов жилищного строительства и реконструкции аэропорта в Костанае. Глава государства поручил А. Мухамбетову дать предложения по реконструкции системы теплоснабжения г. Аркалык".
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