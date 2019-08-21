Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова

Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба акимата Костанайской области на своей странице в "Фейсбуке".

"Президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли, - сообщается в пресс-релизе. - Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда, ускорения темпов жилищного строительства и реконструкции аэропорта в Костанае. Глава государства поручил А. Мухамбетову дать предложения по реконструкции системы теплоснабжения г. Аркалык".