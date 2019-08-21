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maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Правозащитницы, подключайтесь. Нельзя в таком случае допустить примирения, а то эти гады и дальше будут кормить, поить, а потом в кусты тащить.
21.08.19 20:52
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
- Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду? - А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили. - А че орала тогда? - Ой, ну не удобно на такой вопрос...
21.08.19 20:48
abaika95
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
Цитата- А разве по умолчанию все непровластные СМИ это не сплошная клевета и вранье, по вашему мнению? А если не клевета или вранье, то за что тогда давление оказывать? За правду, которая глаза...
21.08.19 20:48
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst: Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Очередное "мутное" дело?
21.08.19 20:42
abaika95
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем...
21.08.19 20:29
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Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова

21 августа 2019, 20:03 |  Государство

Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба акимата Костанайской области на своей странице в "Фейсбуке".

"Президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли, - сообщается в пресс-релизе. - Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда, ускорения темпов жилищного строительства и реконструкции аэропорта в Костанае. Глава государства поручил А. Мухамбетову дать предложения по реконструкции системы теплоснабжения г. Аркалык".
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§ abaika95
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае

Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем примус)
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
7 % 7.9%
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
9 % 9.5%
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
8 % 8.4%
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
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