maxsaf Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3022

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 - Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду?

- А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили.

- А че орала тогда?

- Ой, ну не удобно на такой вопрос отвечать...



