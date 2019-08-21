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Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела

Tengrinews.kz

21 августа 2019, 11:24 |  Общество

26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

На работу в частное охранное агентство в Костанае Шынгыс пришел 4 года назад, у мужчины юридическое и экономическое образование. За это время ему ни разу не приходилось применять оружие. Все как-то обходилось, если бы не тот злополучный день, когда, догоняя подозреваемого в изнасиловании, все же пришлось пойти на крайние меры.

"В ночь с 23 на 24 июня в 03.22 охранник детского сада нажал тревожную кнопку, мы сразу же помчались туда. Сторож показал на кусты и сказал, что там насилуют девушку. Побежали в ту сторону и увидели, что в беседке трое мужчин насилуют девушку. Увидев нас, они разбежались, один перелез через территорию мойки и ушел в частный сектор, я - за ним. Уже светало. Я вслед ему что-то кричал, уже и не помню, видимо, пытался уговорить его сдаться так. В итоге этот парень разворачивается, и я в руке у него что-то увидел, подумал - нож. Он начал на меня двигаться, и я сделал первый предупредительный выстрел в воздух, но он никак не отреагировал. Потом он снова стал идти на меня, и я выстрелил второй раз в область живота. А стрелял я из гладкоствольного ружья "Сайга" 410-К, дробь прошла навылет. Он, уже раненый, начал убегать от меня, залез в третий двор и там уже сдался, двигаться просто не мог. По карманам начал у себя искать, телефона нет. Я стал стучать в дверь дома, во дворе которого мы оказались, оттуда вызвали и скорую, и полицию. И сразу у меня появилась мысль, что все, попал я. Тут же написал жене сообщение: "Прости, иначе не мог, думаю, поймешь", - рассказал подробности той ночи Шынгыс Исахметов.

Другие сотрудники пультовой охраны задержали еще двоих насильников. Навскидку парням не больше 23 лет, говорит Шынгыс.

В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело по факту стрельбы, а в отношении задержанных - по факту изнасилования, но на время следствия подозреваемых отпустили. Этот факт вызвал недоумение у Шынгыса, и он решил предать огласке эту историю, которая среди казахстанцев вызвала широкий резонанс.

Фото Шынгыса Исахметова из ok.ru

"На момент применения оружия я знал, что ждет ответственность, но там без вариантов было. А просто развернуться и уйти я не мог, что бы я завтра шефу объяснил? Подозреваемый на меня пошел, а я развернулся и ушел, неправильно это. Степень риска каждый оценивает на своем опыте. Вообще, закон в отношении насильников надо ужесточить. Взять насильников в поезде, дали им по 2,5 года. Это мало, а человек, которого изнасиловали, будет с этой травмой всю жизнь жить", - размышляет Шынгыс.

С изнасилованной девушкой Шынгыс встретился на очной ставке. Больше ее он не видел.

"Я подробностей не знаю, но после у изнасилованной, кажется, особо претензий к подозреваемым-то и не было. Может, и примириться хотели. Тот, которого я ранил, ранее привлекался за изнасилование, и вроде у него до декабря условное наказание", - рассказал Шынгыс Исахметов.

Если бы вернуть время назад, с уверенностью говорит Шынгыс, то поступил бы так же. Он очень рад, что в ситуации разобрались правоохранительные органы. Ведь если бы его судили, говорит сотрудник ЧОПа, то люди в следующий раз, проходя мимо нуждающихся в помощи, проявляли бы равнодушие, дабы избежать проблем с законом.

Сейчас Шынгыс продолжает работать сотрудником пультовой охраны, мужчина женат и воспитывает сына и дочку. И очень благодарит родных и близких, а также всех тех, кто не остался равнодушным к его истории.

Ранее сообщалось, что сотрудник пультовой охраны пришел на помощь девушке в Костанае и оказался под следствием. Его обвиняли в превышении должностных полномочий во время преследования одного из подозреваемых в групповом изнасиловании. Накануне в полиции сообщили, что дело в отношении него было закрыто, а его действия были признаны законными.
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§ zloy kyrgyz
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень!
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§ Горожанин_kst
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.08.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень. А законы говно, если за такие поступки тебя вперёд насильника закрывают. Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Расслабилась бы, да и получала удовольствие.

[Исправлено: Горожанин_kst, 21.08.2019 - 11:43]
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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