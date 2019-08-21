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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи)

Отправлено: - 20:48 Цитата- А разве по умолчанию все непровластные СМИ это не сплошная клевета и вранье, по вашему мнению? А если не клевета или вранье, то за что тогда давление оказывать? За правду, которая глаза колет?



Макс ты с кем разговариваешь?) как это по нашему? я один здесь(голосом братишки) или ты думаешь я Даурен Абаев что за все СМИ отвечает?))

Я лично считаю, лично я никто нибудь другой а я) независимое СМИ это креоугольный камень свободного общества) но так как) заметь НО это не всегда значит плохо) наше общество как бы так по мягче выразиться) ну диковатое в социальном плане) законы дикого капитализма, суверенной демократии как в России у нас до сих пор работают) ну что говорить у нас 150 назад рабство отменили а в Лондоне люди на метро уже катались) так что по моему мнению, опять же заметь по моему) наши независимые СМИ нууу и в общем люди у нас все из одного теста, то есть и хапуга чиновник и "свободолюбивый" журналист в одном котле варились всю свою жизнь, ай что я вокруг да около ) кароче я считаю наши независимые СМИ такие же любители денег как и зависимые, только одним понятно кто бабки дает и музыку заказывает а про вторых уже не всегда бывает известно) так что я считаю вожжи ослоблять нужно постепенно) ну тебе то в Саскачеване уже нечего страшится а я второго 91го не хочу)