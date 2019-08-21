Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента

Нурсултан Назарбаев высказался о чиновниках, оказывающих давление на редакторов СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Партия должна проводить наступательную информационную идеологическую политику. Сегодня в медиа растет количество новых каналов, искажающих реальность. Просто так кидают вопросы какие-то, правда-неправда, а вы разбирайтесь. Целая медиа-группа у партии, где телевизионные каналы, газеты есть. Сидят молчат. Центральные информационные наши каналы сидят и молчат. "Ой, боимся". Раньше, наоборот, я наказывал редакторов, которые приходили и заставляли, "ты мне плати, иначе я статью про тебя напечатаю". А сейчас телефонное право, пугают редакторов: "если, ты это сделаешь, я через кого-то сниму с работы". Мы это знаем, сейчас я поручил. Еще один такой случай (запугивания редакторов СМИ), мы снимем с работы. Кто бы это не был", - сказал Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании партии Нур Отан.

"Сейчас любые локальные проблемы масштабируются до республиканского уровня. Благо Интернет этому помогает. Но никто ответа не дает. Партия должна инициировать принятие закона ужесточение за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются. Традиционные СМИ уступают. Даурен Абаев должен над этим конкретно задуматься и заняться этим. Телефонное право не должно работать! Чиновники не должны оказывать давление на редакторов. Блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность", - сказал Елбасы.

Кроме того, Назарбаев призвал закрыть тему досрочных парламентских выборов в Казахстане.

"В этом году только нам будет 28 лет. Давайте вспомним, кем мы были, чем руководствовались, что у нас в головах было. А что сейчас - земля и небо, правильно? Так что мы - совершенно молодое государство с молодой демократией. Для такой демократии, как в Европе, для всего этого надо время, как некоторые орут. Необходимо, чтобы было развито общество. В государствах, где более 50 процентов людей живут за счет малого и среднего бизнеса, у них есть что терять. Они за устойчивость государства. У нас этого нет. Мы еще не достигли 30 процентов. У таких людей, у среднего класса, есть свой дом, своя машина, своя работа, свои доходы, за которые они держатся. А значит, и держатся за стабильность общества", - сказал Первый Президент Казахстана на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстану надо достигнуть подобного периода.

"Когда политику ставят на первое место и начинают проводить политическую реализацию без учета прогрессии реального уровня развития страны, раскол в обществе неизбежен. Вплоть до потери территории и даже потери независимости. Если я начну перечислять наших соседей, дальних и близких, опять обидятся, поэтому не буду. Вы все грамотные, знаете, что происходит. Нам нельзя, наше общество и страна не выдержат. Мы потеряем то, что сегодня имеем, и будем иметь плачевные последствия для наших детей", - отметил Первый Президент.

"Из-за политической нестабильности в первую очередь кто страдает? Простые люди. Падает уровень жизни, некогда работать, шумят, выступают, демонстрации, шествия и так далее. Там, где нет порядка, нет власти, проблемы не решаются. Нарушается безопасность каждого человека, безопасность страны, некогда заниматься насущными экономическими проблемами. Еще раз хочу сказать всем, кто все время будоражит: выборы будут происходить в конституционный срок. Давайте закроем эту тему", - добавил Нурсултан Назарбаев.