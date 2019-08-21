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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли", - сообщается в пресс-релизе.
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§ abaika95
Re: Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае

Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем примус)
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