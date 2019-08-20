Цитата: unrepeatable:

Иначе вы как минимум обратили бы внимание, на то какой область была и стала.

Мне стоило бы, наверное, pro100 помолчать в тряпочку при таких защитниках, разбирающихся в обычных бюджетных перипетиях. Но все-таки НО. Известно же, что у нас считаются донорами только 4 региона. Все остальные на дотациях. И даже есть мнение, что самодостаточных областей и городов у нас вообще нет. Да весь бюджет страны в минусе на 1,5-2 трлн. И если кто-то умеет правильно стучаться в правильную дверь с "дайте, пожалуйста", - это совсем не значит, что он толковый менеджер. Будут средства - можно всю область золотом покрыть. При замене верно, ни у кого не будет уверенности, что станет лучше чем вчера. Pro100 болтает же народ pro какие-то проценты, ставки и дрпр. И в это время наш Кумар Аксакалов усиленно поднимает с колен СКО. А почему бы не нашу область?