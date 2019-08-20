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§ NG.kz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36508
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.
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§ yudjin
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это заслуга акима?

особо удивляет, когда частный застройщик сдаёт дом, люди за СВОИ деньги в половину семейного дохода лет на 18 влезают в долговую кабалу, а аким только и делает, что режет ленточку... Всё ! какая заслуга акима в конкретном обеспечении жильём конкретной семьи?

Цитата:
Обликоморале:
скоро нам ждать нового областного акима.

ждали и в апреле, и в августе, теперь после уборки как обычно...
но, говорят, "одобрямсы" слёзно просят оставить...место-то хорошее ;-)
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§ Мурзилка
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
Мурзилка


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Сообщений: 60
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну что-то не припомню я, как до Архимеда акимы осваивали выделенные государством именно на эти цели средства.
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§ drakon
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17135
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а аким только и делает, что режет ленточку..

Ещё ключи - раздаёт... :lol: :oops:
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* abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


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Сообщений: 294
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ну а что ты хотел. Пораскинь мозгами, фигурально

Я имел ввиду, что ментальность у нас расстроенная от слова "совсем" поэтому политика экономика дела десятые) это все даже незнаю с каких времен пошло(я про то что катавасия начинается с приходом новой команды ) каждый любит своих везде расставлять от этого и беды) как там про Форда призсказка знаменитая когда к нему новый инженер устраивался Форд спросил его:
- сколько вы собираетесь у меня проработать
- тот ответил 3 года
- вы нам не подходите, первые 2 года вы будете только приносить вред, 3-4 год войдете в колею, и только на 5 начнете приносить пользу, то есть вы хотите нагадить убрать за собой и смытся) нам такие не нужны)
это я в общих чертах на данном примере общее положение дел так вижу)
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§ unrepeatable
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
unrepeatable


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Сообщений: 42
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно... не помню, чтобы у нас так строился город. Все знают,как лучше, мастера осуждать. Интересно какова была бы ваша реакция, если бы вы оказались в такой ситуации. То, что аким Аулиекольского района сделал оплошность, это факт.Какой смысл, искать крайних уже, когда виновник сознался. Очень сомневаюсь, что вы мечтаете об отставке акима области из добрых побуждений и заботясь о народе. Иначе вы как минимум обратили бы внимание, на то какой область была и стала.
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§ Трэвэл
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
Трэвэл


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Сообщений: 228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
люди за СВОИ деньги в половину семейного дохода лет на 18 влезают в долговую кабалу

Они же сами лезут, их никто туда силой не тащит. Не устраивает, так пусть и не берут кредит. При чем тут аким вообще?
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§ unrepeatable
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
unrepeatable


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Сообщений: 42
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности да. Деньги из бюджета выделялись всегда. Но всегда ли делались дороги и трубы? по факту нет !
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§ pro100tak
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
pro100tak


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Сообщений: 343
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.08.19 - 05:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Иначе вы как минимум обратили бы внимание, на то какой область была и стала.

Мне стоило бы, наверное, pro100 помолчать в тряпочку при таких защитниках, разбирающихся в обычных бюджетных перипетиях. Но все-таки НО. Известно же, что у нас считаются донорами только 4 региона. Все остальные на дотациях. И даже есть мнение, что самодостаточных областей и городов у нас вообще нет. Да весь бюджет страны в минусе на 1,5-2 трлн. И если кто-то умеет правильно стучаться в правильную дверь с "дайте, пожалуйста", - это совсем не значит, что он толковый менеджер. Будут средства - можно всю область золотом покрыть. При замене верно, ни у кого не будет уверенности, что станет лучше чем вчера. Pro100 болтает же народ pro какие-то проценты, ставки и дрпр. И в это время наш Кумар Аксакалов усиленно поднимает с колен СКО. А почему бы не нашу область?
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§ Сабыр
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж,поставят нам опять музыканта любителя поиграть,да погулять.. Нет уж лучше Архимед,его и в астане уважают и деньги выделяют. И не пьёт.
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§ maxsaf
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисклеймер: как обычно все совпадения с реальными персонажами случайны


***

Возбуждают дела в отношении
Круга лиц, приближенных к кормушке.
Надоело прощать покушения
На богатство народа, верхушке.

Госзакупки - одни нарушения,
Тень мохнатой руки тут и там.
Не дождутся никак оглашения
Приговора себе и кентам.

Нет пощады ни этим преступникам,
Ни крышующим их ментам.
Не позволим мы этим отступникам
За деньгами ходить по пятам.

Не пойдут больше на повышение,
На госслужбе трудиться - запрет.
В этом плане мы ждем улучшение
Уже, кажется, тысячу лет.

И когда-нибудь кто-то проявит
Свои самые светлые чувства.
Где процента не хватит - он тридцать добавит,
А в кармане останется пусто.

:-P :lol:
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§ zloy kyrgyz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
zloy kyrgyz


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Сообщений: 97
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 21.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Аксакалов молодец не спорю но вчера информацию интересную нашел, рейтинги акимов по уровню развития регионов, за первое полугодие 19 года Кумар на 10 месте, Архимед на 8, и за июнь 2019 наш аким на 3 месте,после Куширбаева и Байбека это о чем то говорит :-)
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§ Гога
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
zloy kyrgyz
Цитата:
о чем то говорит
- Наверное только о том , что все рейтинги всегда субъективны ?
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§ zloy kyrgyz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
zloy kyrgyz


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Сообщений: 97
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так же как субъективно мнение людей, но рейтинги делают специалисты социологи на основе какого нибудь экономического показателя, на основе отчетов и независомого мониторинга, и я не думаю что показатели сильно расходятся с реальностью :-) тем более в 2018 году наш аким был на последнем месте а в этом уже на третьем, хорошо подтянулся) 8-)
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6838
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Ну что-то не припомню я

Откуда вам помнить, если только с ним в город заехали.
Цитата:
unrepeatable:
Деньги из бюджета выделялись всегда. Но всегда ли делались дороги и трубы?

Во-первых, смотря на что выделялись и какая сумма.
Во-вторых, дороги и трубы делались всегда. Це лакомый кусочек для распила, ога.
В-третьих, господа охранители, не стоит так явно дифирамбы распевать. Скажу по секрету, обратный эффект получаете. :lol:
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