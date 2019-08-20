Форум
лимон
Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае
что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
20.08.19 14:38
abaika95
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
20.08.19 14:38
drakon
Яблоки, сыр, багет
Вот другой Багетт - купил. d.radikal.ru С чесноком. Охх - вкуснятина... :lol:
20.08.19 14:36
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от...
20.08.19 14:34
Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
20.08.19 14:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева

Tengrinews.kz

20 августа 2019, 08:43 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото:akorda.kz
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных результатах работы по противодействию коррупции за семь месяцев 2019 года и принятых организационных мерах по формированию антикоррупционного ведомства.

Алик Шпекбаев проинформировал Президента о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.

Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.08.19 14:16 Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
20.08.19 13:38 Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае
20.08.19 13:18 Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
20.08.19 12:14 "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
20.08.19 12:00 Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
20.08.19 09:48 Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
19.08.19 17:38 Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка «Дельфин»
19.08.19 16:17 Всё больше дождей прогнозируют синоптики в Костанае и по области
19.08.19 13:49 Получить водительские права стало проще
19.08.19 13:23 Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ maxsaf
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)

Ваши справедливые замечания учтены :-)
Цитата:
Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений
Профайл

§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ваши справедливые замечания учтены

Быстро они мой коммент прочитали )
Пиццы падают с неба! (Может тоже прокатит?))
Профайл

§ alex_60
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, ///

Сколько народа трудоустроил.
И при этом против коррупции.
Мед, пчелы.
Профайл

§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сигналы пошли с верху. Закона ещё нету, но кажется/перекрестился/ скоро нам ждать нового областного акима.
Профайл

§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- скоро нам ждать нового областного акима.

Ну это еще бабка надвое сказала) а если серьезно то не хотелось бы, опять начнется катавасия, "новые люди" необязательно бывают лучше прежних)
Профайл

§ maxsaf
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Допроситесь - старых пришлют :lol:
Профайл

§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Допроситесь - старых пришлют

Нет уж спасибо) (нервно крестится)
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да по сравнению со старыми которые всех своих ставили, нынешний на местных ориентируется руководители, замы и.т.д. незнаю как остальным но я думаю это хорошо и для города и для области в целом :-)
Профайл

§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
опять начнется катавасия, "новые люди"

А что бы не было катавасии, что нужно? Вопрос глубоко экономический и где то даже политический.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране столько воровства , взять хотя бы вон историю с этим чёртовы колесом, работы не паханое поле,
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- А что бы не было катавасии, что нужно? Вопрос глубоко экономический и где то даже политический

В первую очередь вопрос ментальный мне кажется)
Профайл

§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ментальный

Ну а что ты хотел. Пораскинь мозгами, фигурально.
Профайл

§ unrepeatable
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 20.08.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это верно. Уже все привыкли. Я просто поражаюсь некоторые требует отставки, а с чего они взяли что станет лучше? Сейчас у нас жилье строят, один только микрорайон в Заречном, чего стоит.Дороги делают, стали трубы менять, там где еще с времен ссср ничего не делалось.У нас люди такие, любят хаить власть. Поставят нового, еще все плакать будете
Профайл

§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Сейчас у нас жилье строят

Цитата:
unrepeatable:
Дороги делают, стали трубы менять,

Это заслуга акима? :lol:
Или всё же его обычная работа по освоению выделенных средств государством именно на эти цели.
Профайл

§ yudjin
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6070
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это заслуга акима?

особо удивляет, когда частный застройщик сдаёт дом, люди за СВОИ деньги в половину семейного дохода лет на 18 влезают в долговую кабалу, а аким только и делает, что режет ленточку... Всё ! какая заслуга акима в конкретном обеспечении жильём конкретной семьи?

Цитата:
Обликоморале:
скоро нам ждать нового областного акима.

ждали и в апреле, и в августе, теперь после уборки как обычно...
но, говорят, "одобрямсы" слёзно просят оставить...место-то хорошее ;-)
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 215
Пользователей: 5
Всего: 220

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх