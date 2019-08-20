Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото:akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных результатах работы по противодействию коррупции за семь месяцев 2019 года и принятых организационных мерах по формированию антикоррупционного ведомства.

Алик Шпекбаев проинформировал Президента о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.

Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.