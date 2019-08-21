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§ NG.kz
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36508
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу.
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§ zloy kyrgyz
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень!
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§ Горожанин_kst
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.08.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень. А законы говно, если за такие поступки тебя вперёд насильника закрывают. Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Расслабилась бы, да и получала удовольствие.

[Исправлено: Горожанин_kst, 21.08.2019 - 11:43]
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