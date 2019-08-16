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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.08.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Мы сейчас обо мне или о том,почему люди уезжают?Ты уж определись!
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут мы разделились на три лагеря. Условно говоря, первый лагерь - уехавшие, второй -оставшиеся, которым пофиг и на уехавших и на причины, и третий лагерь - оставшиеся, которым не пофиг, и они видят проблему и хотят найти решение. Первому и второму лагерю обсуждать нечего. Не ссорьтесь, друзья. :lol:
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
которым не пофиг, и они видят проблему и хотят найти решение.

А ещё которым не пофиг и готовят документы на выезд. ;-)
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§ maxsaf
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Значит, это четвертый лагерь. Но со вторым лагерем им тоже тереть не о чем ))
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.08.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А к какому лагерю ты отнесёшь тех, кто начинает писать про "лучше у себя разберитесь!" и "сам дурак!".

[Исправлено: Ваш земляк, 20.08.2019 - 21:51]
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§ pro100tak
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
либо ответов нет, либо их осознанно не ищут.

Сейчас же еще не 53-56 годы. Хотя, как жизнь показывает, история всегда находит истину. Правда, иногда, сомнительную... И что же делать простым смертным в таких случаях? Наверное, читать гарики Губермана, типа, "Увы, но истина блудница, ни с кем ей долго не лежится..."
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А к какому лагерю ты отнесёшь тех, кто начинает писать про "лучше у себя разберитесь!" и "сам дурак!".

Ну если они не уехали и не собирают чемоданы - то не первый и не четвертый. А раз не видят проблему и не пытаются ее решить - значит второй, которым пофиг ))
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