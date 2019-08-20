elektron Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3491

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 А смысл? Мониторить нужно на основании каких то данных, хотя бы десятилетней статистике разношёрстности показаний. Для сравнения. Или так попытка, если что: сосед виноват.