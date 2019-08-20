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лимон
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что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
20.08.19 14:38
abaika95
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
20.08.19 14:38
drakon
Яблоки, сыр, багет
Вот другой Багетт - купил. d.radikal.ru С чесноком. Охх - вкуснятина... :lol:
20.08.19 14:36
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от...
20.08.19 14:34
Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
20.08.19 14:32
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Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском

Tengrinews.kz

20 августа 2019, 14:16 |  Происшествия

Уровень радиации замерили эксперты в Казахстане после взрыва ядерного реактора под Архангельском, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сообщается, что на данный момент осуществляется мониторинг радиационного фона и радиационного загрязнения приземной атмосферы на территории Казахстана.

"Мониторинг осуществляется посредством измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на 85 пунктах наблюдения и плотности бета-активных выпадений на 43 пунктах наблюдений путем пятисуточного непрерывного отбора проб воздуха горизонтальными фильтрами и анализом в аккредитованной радиационной лаборатории в Алматы", - говорится в официальном сообщении.

Согласно данным, за период с 8 по 19 августа в областях Казахстана, граничащих с РФ, а это ЗКО, Актюбинская, Костанайская, СКО, Павлодарская, ВКО, радиационный фон в норме.

Результаты лабораторного анализа бета-активных выпадений будут опубликованы до 5 сентября.

"За период с 8 по 14 августа 2019 года воздушные массы из районов Архангельска, Северодвинска перемещались на северную часть Уральских гор со скоростью около 12 километров в час и не достигали территории Казахстана. За период с 14 по 19 августа 2019 года большая часть территории Казахстана находилась под влиянием теплых воздушных масс, которые перемещались из районов Ирана через Казахстан и далее на западную Сибирь", - отметили в РГП "Казгидромет".
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* abaika95
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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