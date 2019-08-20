Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском

Уровень радиации замерили эксперты в Казахстане после взрыва ядерного реактора под Архангельском, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Сообщается, что на данный момент осуществляется мониторинг радиационного фона и радиационного загрязнения приземной атмосферы на территории Казахстана.

"Мониторинг осуществляется посредством измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на 85 пунктах наблюдения и плотности бета-активных выпадений на 43 пунктах наблюдений путем пятисуточного непрерывного отбора проб воздуха горизонтальными фильтрами и анализом в аккредитованной радиационной лаборатории в Алматы", - говорится в официальном сообщении.

Согласно данным, за период с 8 по 19 августа в областях Казахстана, граничащих с РФ, а это ЗКО, Актюбинская, Костанайская, СКО, Павлодарская, ВКО, радиационный фон в норме.

Результаты лабораторного анализа бета-активных выпадений будут опубликованы до 5 сентября.

"За период с 8 по 14 августа 2019 года воздушные массы из районов Архангельска, Северодвинска перемещались на северную часть Уральских гор со скоростью около 12 километров в час и не достигали территории Казахстана. За период с 14 по 19 августа 2019 года большая часть территории Казахстана находилась под влиянием теплых воздушных масс, которые перемещались из районов Ирана через Казахстан и далее на западную Сибирь", - отметили в РГП "Казгидромет".