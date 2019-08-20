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§ NG.kz
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент осуществляется мониторинг радиационного фона и радиационного загрязнения приземной атмосферы в областях Казахстана, граничащих с Россией: ЗКО, Актюбинской, Костанайской, СКО, Павлодарской и ВКО.
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§ abaika95
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
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§ лимон
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. в реальном времени контролировать уровень радиации невозможно? раньше на сайте казгидромета была карта с уровнями, потом убрали
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§ electro
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 20.08.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довольно странно, учитывая где произошло, и где мы...
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§ maxsaf
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем серого волка, спросим зачем он отрубил станцию мониторинга в Дубне ))
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§ elektron
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл? :-x Мониторить нужно на основании каких то данных, хотя бы десятилетней статистике разношёрстности показаний. Для сравнения. Или так попытка, если что: сосед виноват.
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§ лимон
Re: Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А смысл? :-x


знать когда бежать за йодом в аптеку, ну или простынёй обворачиваться
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