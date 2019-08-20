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§ NG.kz
Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор местного отделения грузовых перевозок АО КТЖ Берик Кайдаров, его заместитель Нурбол Курманалинов и заместитель начальника станции «Костанай» Арман Алматов сегодня, 20 августа, выслушали свои приговоры.
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§ Fasd
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Fasd


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Сообщений: 27
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должности судьи и права работы в Национальном банке РК. А причем здесь должность судьи и Национальный банк если они на железной дороге работали.
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§ Кушмурунец23
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.08.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
В Кушмуруне одного из таких железнодорожных начальников лет 5-ть назад посадили, что то с взятками при устройстве на работу было связано. Очень "уважаемый" насяльник. Отсидел пару лет и вышел по УДО. Снова удачно вернулся на свое рабочее место. Ну "очень уважаемый" начальник.
А здесь на нижнем фото, "железнодорожный начальник" что в синей рубашке уж очень радуется... Наверно скоро переосмыслит содеянное и с новыми силами вернется на железную дорогу.
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
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§ Сталкер
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.08.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти коррупционеры то явно опаснее, чем экс-аким Аулиекольского района. Им, соответственно, и наказание строже.
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