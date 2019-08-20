Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае

Приговор в отношении директора местного отделения грузовых перевозок АО КТЖ Берика КАЙДАРОВА, его заместителя Нурбола КУРМАНАЛИНОВА и заместителя начальника станции «Костанай» Армана АЛМАТОВА вынесли сегодня, 20 августа. Кайдарова приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, Курманалинова и Алматова - к 4 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Все трое признаны виновными по ст. 366 ч.3 п.2-4 УК РК, а Алматов еще и по ст. 28 ч.5.Они лишены права занимать госдолжности, должности судьи и права работы в Национальном банке РК. Алматова арестовали в зале суда, так как он находился под подпиской о невыезде, Кайдаров и Курманалинов находились под арестом, поэтому им меру пресечения не изменили.

Мягкое наказание связано с тем, что до вынесения приговора подсудимые успели заключить процессуальное соглашение с прокурором, согласно которому подсудимые полностью признают вину и выплачивают сумму ущерба, причиненную государству взятками.

Согласно обвинительному заключению Кайдаров, Курманалинов и Алматов были задержаны при получении взятки в размере 5,1 млн тенге 1 февраля 2019 года. По предварительной версии, озвученной тогда антикоррупционщиками, взятка предназначалась за своевременную поставку вагонов ТОО. Всем троим было предъявлено обвинение в неоднократном получении взяток, а также получение взятки за незаконные действия (бездействие) группой лиц по предварительному сговору.

Процесс по этому делу начался в июле. Вопрос о подписании процессуального соглашения между подсудимыми и прокурором должен был решиться 9 августа. Тогда все трое полностью признавали вину и готовы были погасить часть взятки — 3,7 млн тенге.

- До подписания процессуального соглашения подсудимые обязаны возместить ущерб, который причинили государству своими коррупционными действиями и предоставить чек о погашении взятки, - комментировал «НГ» 9 августа государственный обвинитель Шамрат АКЫБАЕВ. - Общая сумма взятки составила 5,1 млн тенге. Однако при задержании 1,4 млн тенге подсудимые вернули государству. Оставшийся на сегодняшний день долг на троих — 3,7 млн тенге. Если процессуальное соглашение будет достигнуто, то обвинение будет просить для каждого из подсудимых наказание в виде 6 лет в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

О том, что подсудимые готовы оплатить долг и подписать процессуальное соглашение стороны заявили судье Батырбеку КУДАБАЕВУ 9 августа. Он перенес процесс на послеобеденное время, чтобы дать возможность погасить ущерб. «Жены, разделите сумму на троих!» - крикнул тогда один из адвокатов женам подсудимых. Однако после обеда Нурбол Курманалинов заявил, что отказывается от заключения процессуального соглашения. По закону это означает, что его подписание автоматически отменяется.

За несколько последующих дней суд успел допросить всех свидетелей по этому делу, а в конце прошлой недели участники процесса вновь заявили, что готовы к заключению процессуального соглашения.

Судья Кудабаев после процесса разъяснил решение суда:

- Прокурор заключил процессуальное соглашение с Кайдаровым и Курманалиновым на 6 лет, с Алматовым - на 4 года лишения свободы. В данных процессуальных соглашениях указывается роль каждого. Кайдаров противоправно использовал Курманалинова, чтобы через Алматова наладить сбор денежных средств с последующим обогащением. Учитывая это, суд назначил Кайдарову 6 лет, а Курманалинову и Алматову по 4 года.

Подсудимые явно остались довольны приговором, они улыбались, а Кайдаров и Курманалинов, несмотря на наручники, даже смогли пожать друг другу руки сразу после оглашения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.