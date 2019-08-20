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drakon
Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае
Fasd: должности судьи и права работы в Национальном банке РК. Прокурором,в Полиции навернон можно... :lol: :oops:
20.08.19 22:06
pro100tak
Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
Мягкое с теплым. Дотации там, как и во всем мире. Сельское хозяйство без этого никак. Вот там где все жестко аж до расстрелов - там по другому. Китайцев их правители скоро приучат есть хлеб вместо...
20.08.19 22:05
elektron
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А смысл? :-x Мониторить нужно на основании каких то данных, хотя бы десятилетней статистике разношёрстности показаний. Для сравнения. Или так попытка, если что: сосед виноват.
20.08.19 21:54
elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: которым не пофиг, и они видят проблему и хотят найти решение. А ещё которым не пофиг и готовят документы на выезд. ;-)
20.08.19 21:43
maxsaf
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
Ждем серого волка, спросим зачем он отрубил станцию мониторинга в Дубне ))
20.08.19 21:41
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Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 августа 2019, 16:41 |  Криминал

Приговор в отношении директора местного отделения грузовых перевозок АО КТЖ Берика КАЙДАРОВА, его заместителя Нурбола КУРМАНАЛИНОВА и заместителя начальника станции «Костанай» Армана АЛМАТОВА вынесли сегодня, 20 августа. Кайдарова приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности,  Курманалинова и Алматова - к 4 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. 

Все трое признаны виновными по ст. 366 ч.3 п.2-4 УК РК, а Алматов еще и по ст. 28 ч.5.Они лишены права занимать госдолжности, должности судьи и права работы в Национальном банке РК. Алматова арестовали в зале суда, так как он находился под подпиской о невыезде, Кайдаров и Курманалинов находились под арестом, поэтому им меру пресечения не изменили.

Мягкое наказание связано с тем, что до вынесения приговора подсудимые успели заключить процессуальное соглашение с прокурором, согласно которому подсудимые полностью признают вину и выплачивают сумму ущерба, причиненную государству взятками.

Согласно обвинительному заключению Кайдаров, Курманалинов и Алматов были задержаны при получении взятки в размере 5,1 млн тенге 1 февраля 2019 года. По предварительной версии, озвученной тогда антикоррупционщиками, взятка предназначалась за своевременную поставку вагонов ТОО. Всем троим было предъявлено обвинение в неоднократном получении взяток, а также получение взятки за незаконные действия (бездействие) группой лиц по предварительному сговору.

Процесс по этому делу начался в июле. Вопрос о подписании процессуального соглашения между подсудимыми и прокурором должен был решиться 9 августа. Тогда все трое полностью признавали вину и готовы были погасить часть взятки — 3,7 млн тенге.

- До подписания процессуального соглашения подсудимые обязаны возместить ущерб, который причинили государству своими коррупционными действиями и предоставить чек о погашении взятки, - комментировал «НГ» 9 августа государственный обвинитель Шамрат АКЫБАЕВ. - Общая сумма взятки составила 5,1 млн тенге. Однако при задержании 1,4 млн тенге подсудимые вернули государству. Оставшийся на сегодняшний день долг на троих — 3,7 млн тенге. Если процессуальное соглашение будет достигнуто, то обвинение будет просить для каждого из подсудимых наказание в виде 6 лет в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

О том, что подсудимые готовы оплатить долг и подписать процессуальное соглашение стороны заявили судье Батырбеку КУДАБАЕВУ 9 августа. Он перенес процесс на послеобеденное время, чтобы дать возможность погасить ущерб. «Жены, разделите сумму на троих!» - крикнул тогда один из адвокатов женам подсудимых. Однако после обеда Нурбол Курманалинов заявил, что отказывается от заключения процессуального соглашения. По закону это означает, что его подписание автоматически отменяется.

За несколько последующих дней суд успел допросить всех свидетелей по этому делу, а в конце прошлой недели участники процесса вновь заявили, что готовы к заключению процессуального соглашения.

Судья Кудабаев после процесса разъяснил решение суда:

- Прокурор заключил процессуальное соглашение с Кайдаровым и Курманалиновым на 6 лет, с Алматовым - на 4 года лишения свободы. В данных процессуальных соглашениях указывается роль каждого. Кайдаров противоправно использовал Курманалинова, чтобы через Алматова наладить сбор денежных средств с последующим обогащением. Учитывая это, суд назначил Кайдарову 6 лет, а Курманалинову и Алматову по 4 года.

Подсудимые явно остались довольны приговором, они улыбались, а Кайдаров и Курманалинов, несмотря на наручники, даже смогли пожать друг другу руки сразу после оглашения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

 
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Комментарии к новости
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§ Fasd
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должности судьи и права работы в Национальном банке РК. А причем здесь должность судьи и Национальный банк если они на железной дороге работали.
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§ Кушмурунец23
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.08.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
В Кушмуруне одного из таких железнодорожных начальников лет 5-ть назад посадили, что то с взятками при устройстве на работу было связано. Очень "уважаемый" насяльник. Отсидел пару лет и вышел по УДО. Снова удачно вернулся на свое рабочее место. Ну "очень уважаемый" начальник.
А здесь на нижнем фото, "железнодорожный начальник" что в синей рубашке уж очень радуется... Наверно скоро переосмыслит содеянное и с новыми силами вернется на железную дорогу.
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
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§ Сталкер
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.08.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти коррупционеры то явно опаснее, чем экс-аким Аулиекольского района. Им, соответственно, и наказание строже.
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§ Кушмурунец23
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.08.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Эти коррупционеры то явно опаснее, чем экс-аким Аулиекольского района. Им, соответственно, и наказание строже.

Тут , по моему мнению, "матерые железнодорожники", а Кисиков как малолетка относительно этих. А вообще здесь вроде как "группа товарищей" а наш бывшийаким один был. Думаю, что не соизмеримо наказание и Кисикова уже можно отпустить.... опять таки многодетная семья...
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* drakon
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17134
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
должности судьи и права работы в Национальном банке РК.

Прокурором,в Полиции навернон можно... :lol: :oops:
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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