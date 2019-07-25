Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого дела о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассказали в суде

В суде № 2 продолжается рассмотрение дела трех руководителей из Костанайского филиала АО «НК «Казахстан Темир Жолы». Их обвиняют в том, что с августа по декабрь 2018 года, когда на железной дороге возникли трудности с предоставлением вагонов для отправки зерна, они неоднократно брали взятки за ускоренную подачу вагонов.

На скамье подсудимых трое: директор местного отделения грузовых перевозок АО Берик КАЙДАРОВ, его заместитель Нурбол КУРМАНАЛИНОВ и заместитель начальника станции Костанай Арман АЛМАТОВ. Последний сейчас - под домашним арестом, во время следствия он давал показания и не отрицал, что брал деньги. Остальные арестованы, свою вину не признают.

Берик Кайдаров был назначен председателем штаба, где распределяли вагоны

Если она будет доказана, то подсудимым грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

В процессе продолжается допрос свидетелей. Первым заслушали показания заместителя директора ТОО «ЮгТрансСервис» Родиона ГАВРИЛЕНКО. Осенью 2018 года он работал менеджером и помогал частным компаниям с организацией погрузки вагонов.

Родион Гавриленко передал Алматову взятку 360 000 тенге - по 10 000 за вагон

- Знаком со всеми подозреваемыми, но контактировал только с Алматовым, - пояснил Гавриленко. - Осенью начинается самый пик работы, после уборки урожая все грузоотправители массово занимаются погрузкой вагонов. Деньги я передавал непосредственно Алматову. В декабре я встретился с ним на площади перед костанайским ж/д вокзалом и отдал ему 360 000 тенге - по 10 000 за вагон.

По показаниям Гавриленко, сумму взятки и сроки они оговорили еще осенью. Алматов поставил его перед фактом: если нужны вагоны, которые своевременно поставят, необходимо заплатить.

- Я продаю отруби, - рассказал допрошенный в качестве свидетеля индивидуальный предприниматель Айтпай АХМЕТОВ. - С Алматовым знаком по работе. В начале декабря я заходил к нему, он пригласил меня на вечернее селекторное совещание. Там распределяют вагоны. Мне долго не давали вагоны, потом дали. 2 февраля я взял план перевозок, заплатил в кассу ж/д вокзала положенную пошлину и получил бумаги. Это была суббота, мне сказали, что Алматова может и не быть. Я ему отправил SMS, что мне нужен вагон. Но денежных средств ему в качестве взятки никогда не передавал.

Показания Айтпая Ахметова противоречат показаниям Алматова, который утверждает, что брал взятку у предпринимателя

Судья поинтересовался у Алматова, подтверждает ли он показания свидетеля.

- Нет, - ответил Алматов.

- Вы подтверждаете, что он давал вам деньги?

- Да.

После перерыва прокурор по настоятельной просьбе судьи попросил сократить список свидетелей, поскольку последние несколько человек были вызваны в суд, но вопросов к ним ни у кого из участников процесса не возникло. Однако подсудимый Нурбол Курманалинов настоял на допросе свидетелей Ердена АМАНОВА и Азамата ШАРСЕИТОВА.

Ерден Аманов переодически заменял Кайдарова в роли председателя штаба по распределению вагонов

- С 20 ноября по 31 декабря я был председателем штаба, где распределяли вагоны, - пояснил Аманов. - Никто из грузоотправителей там претензий по распределению не высказывал. Курманалинов никакого отношения к распределению вагонов не имел, он отвечал за автоматическую систему управления. Ни Курманалинов, ни Кайдаров не обращались ко мне с просьбами повлиять на процесс распределения вагонов.

- В штабе я был в роли участника, иногда был председателем, - сообщил Шарсеитов. - Для прозрачности распределения вагонов они приглашали представителей акимата, а грузоотправители расписывались в протоколах собраний. Кайдаров не участвовал в собраниях, в основном приходили его заместители.

Из показаний Шарсеитова следует, что председателем был назначен Кайдаров, а Курманалинов - член штаба.

- Во всех отделениях для весомости назначали первых руководителей, но по факту председательствовали их заместители, - рассказал Берик Кайдаров. - Положения комиссии не было. На селекторном совещании столичное руководство КТЖ объявило о создании в каждом региональном отделении собственного штаба вместе с представителями акимата. Положения не было, только приказ, где оговорили цели и задачи штаба. Замещали меня согласно должностным инструкциям. Положение должны были разработать в Астане, но они этого не сделали. В нашем штате лиц, которые бы разработали положение, просто нет.

Выслушав эти показания, судья Батырбек Кудабаев отметил, что «с точки зрения юриспруденции комиссия по распределению вагонов незаконна».

Фото Георгия ГОВОРОВА и из архива "НГ"

