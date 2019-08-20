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§ NG.kz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.
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§ maxsaf
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)

Ваши справедливые замечания учтены :-)
Цитата:
Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ваши справедливые замечания учтены

Быстро они мой коммент прочитали )
Пиццы падают с неба! (Может тоже прокатит?))
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§ alex_60
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, ///

Сколько народа трудоустроил.
И при этом против коррупции.
Мед, пчелы.
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сигналы пошли с верху. Закона ещё нету, но кажется/перекрестился/ скоро нам ждать нового областного акима.
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


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Сообщений: 279
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- скоро нам ждать нового областного акима.

Ну это еще бабка надвое сказала) а если серьезно то не хотелось бы, опять начнется катавасия, "новые люди" необязательно бывают лучше прежних)
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§ maxsaf
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Допроситесь - старых пришлют :lol:
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


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Сообщений: 279
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Допроситесь - старых пришлют

Нет уж спасибо) (нервно крестится)
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§ zloy kyrgyz
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 94
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да по сравнению со старыми которые всех своих ставили, нынешний на местных ориентируется руководители, замы и.т.д. незнаю как остальным но я думаю это хорошо и для города и для области в целом :-)
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
опять начнется катавасия, "новые люди"

А что бы не было катавасии, что нужно? Вопрос глубоко экономический и где то даже политический.
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§ сайлау курманов
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране столько воровства , взять хотя бы вон историю с этим чёртовы колесом, работы не паханое поле,
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§ abaika95
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- А что бы не было катавасии, что нужно? Вопрос глубоко экономический и где то даже политический

В первую очередь вопрос ментальный мне кажется)
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ментальный

Ну а что ты хотел. Пораскинь мозгами, фигурально.
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§ unrepeatable
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 20.08.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это верно. Уже все привыкли. Я просто поражаюсь некоторые требует отставки, а с чего они взяли что станет лучше? Сейчас у нас жилье строят, один только микрорайон в Заречном, чего стоит.Дороги делают, стали трубы менять, там где еще с времен ссср ничего не делалось.У нас люди такие, любят хаить власть. Поставят нового, еще все плакать будете
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Сейчас у нас жилье строят

Цитата:
unrepeatable:
Дороги делают, стали трубы менять,

Это заслуга акима? :lol:
Или всё же его обычная работа по освоению выделенных средств государством именно на эти цели.
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