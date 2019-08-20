unrepeatable Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева #13





(Пользователи) Сообщений: 40

Регистрация: 11.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:59 Это верно. Уже все привыкли. Я просто поражаюсь некоторые требует отставки, а с чего они взяли что станет лучше? Сейчас у нас жилье строят, один только микрорайон в Заречном, чего стоит.Дороги делают, стали трубы менять, там где еще с времен ссср ничего не делалось.У нас люди такие, любят хаить власть. Поставят нового, еще все плакать будете