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§ NG.kz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36494
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.
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§ maxsaf
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)

Ваши справедливые замечания учтены :-)
Цитата:
Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений
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§ abaika95
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 09:11
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