Цитата: abaika95:

Да победители, ну давайте разделим между всеми территории Калининграда и курильских островов) отдадут нам их Россияние ?

Когда ты был совсем мал и глуп, распался Советский Союз. И только одна Россия объявила себя правопреемницей СССР, со всеми вытекающими,то есть согласилась отвечать за обязательства Союза. Все бывшие республики с превеликой радостью согласились. Долг СССР был выплачен, причём не так давно, одной Россией. Какое отношение Казахстан теперь имеет к Калининграду и к Курильским островам?! Уровень образования в независимом Казахстане даёт о себе знать. Он прямо кричит!Цитата: abaika95:

Вам бы кто помог) и мы в 90-ые у Америки куриную помощь не просили, сами както сами батенька)

Молодой человек! Я прожил в Казахстане до 2004-го года и прекрасно помню те "великолепные" времена.Когда свет давали по часам, когда работы не было, когда понаехавшие из глухих аулов называли себя хозяевами здесь и разваливали великолепные совхозы и действующие предприятия. И как вы "сами"?! Единственное, что не развалили в то время - добывающие предприятия. И то только потому, что их быстренько прибрали в нужные руки, кого надо руки. Даже сегодняшняя гордость Кустаная, "Дизельный завод", остался на плаву только из-за того, что пришёл РОССИЙСКИЙ инвестор и стал собирать комбайны. А куда делись КСК,КЖБИ,Химзавод(которых было всего два таких в Союзе, с уникальной технологией)?! Сами распались или же вот такие "сами" помогли?!Плохо, когда пытаешься доказать что-то, но не знаешь НИ-ЧЕ-ГО!