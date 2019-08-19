Victor Yang Re: Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11884

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:28 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35857?1566220969 Барана мы зарезали, но вместо застолья организовали праздник для детей из «Дельфина», - рассказала «НГ» Сауле Изенова. - Решили сделать детям приятное. И нашим детям это тоже пойдёт на пользу. Мы хотим, чтобы они понимали что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни. Источник:

Молодцы! Только детям, в силу отсутствия жизненного опыта, не понять "что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни".