Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка «Дельфин»

У казахов принято перед тем, как отдать детей в первый класс, устроить для всей семьи большой той. Сауле ИЗЕНОВА и Сауле СУЛТАНБАЕВА родственницы, и у обеих дети в этом году пойдут в школу. 19 августа они привели в дом ребёнка своих детей и аниматоров, чтобы вместе устроить для малышей праздник.

- В нашей семье всегда соблюдают традицию, которая называется «Тилашар тойы». Когда в школу уходил старший сын Бекзат, мы устроили большое застолье, зарезали барана, отпраздновали этот день вместе с родственниками. В этом году в школу пойдёт младший. И мы решили, что надо отпраздновать это немного по-новому. Барана мы зарезали, но вместо застолья организовали праздник для детей из «Дельфина», - рассказала «НГ» Сауле Изенова. - Решили сделать детям приятное. И нашим детям это тоже пойдёт на пользу. Мы хотим, чтобы они понимали что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни.

В «Дельфине» воспитывают детей от года до трёх лет. Потом их передают в рудненский детский дом. Арлану и Коркем, в честь которых этот праздник, шесть. Но улыбались и играли вместе с детьми они на равных. Аниматоры подготовили для малышей большую программу. Первым делом дети взялись за руки и водили хоровод вместе с персонажами известного мультсериала «Три кота» Карамелькой и Компотом.

- Нам казалось что с детьми из дома ребёнка будет тяжелее работать, ведь те у кого есть мама и папа видели многое и привыкли к вниманию. Но малыши активно играют, много улыбаются и охотно взаимодействуют с нами, - рада аниматор Татьяна ПИСКУНОВА, она же Карамелька. - Программу готовили специально для детей этого возраста. Долго выбирали между персонажами из мультфильма «Тролли» и «Три кота». Но потом решили, что второй вариант больше подойдёт для малышей.

Когда пришло время достать детский тоннель, первым в него попросили полезть «взрослого» Арлана, чтобы он показал остальным, что это не страшно, а очень даже весело. Но сделать это мальчик не успел. Дети и не думали бояться и первыми ринулись в тоннель.

- Я впервые работала в доме ребёнка. Вы знаете, они такие милые. Подходят, крепко обнимают, прижимаются к тебе. Это невероятные ощущения, мурашки по коже, - поделилась впечатлениями аниматор Ирина КУРБАНОВА. - Другие дети так не реагируют. Ко мне подошла одна девочка и назвала меня мамой. Работать с маленькими детьми нелегко, но тут... Сердце кровью обливается.

А вот мыльное шоу «дельфинята» видели впервые. Первым поучаствовать в шоу и постоять внутри пузыря вызвался самый старший востанник дома ребёнка Арсений. Аттракцион ему явно понравился, он громко смеялся когда пузырь лопнул. Потом он внимательно следил за каждым новым участником шоу, ждал когда лопнет пузырь. Оторвать Арсения от зрелища было практически невозможно.

Больше мыльных пузырей, пожалуй, детям понравилась только бумажная дискотека. Аниматоры вытащили в центр зала три больших мешка мелко нарезанной белой бумагой. Бумажные сугробы оказались неиссякаемым источником радости. За громким смехом даже музыка потерялась. Дети играли все вместе: бегали по комнате, устав, садились и кадлись бумагой друг в друга. Вместе с малышами играли Арлан, Коркем и их братья и сёстры. Было трудно отличить кто из детей живёт в семье, а кто в доме ребёнка. В игре все дети одинаковы.

- Арсений долго бегал за мной, потом ухватился за лямку и не отпускал. Я специально ему поддался, чтобы он догнал меня, - взахлеб рассказал 11-летний Бекзат ИЗЕНОВ. - Когда я пошёл в первый класс, мы уехали в деревню, парились в бане, ели баранину. Но в «Дельфине» этот праздник прошёл намного интереснее, мы много играли и было весело.

В финале детям раздали шоколадное печеньне и коробочки с фруктовым соком. Как пояснила «НГ» Сауле Изенова, для детей готовили своеобразный праздник живота, но через час у детей обед и аппетит перебивать воспитатели не разрешили.

- Добро всегда находит отклик. Вот, зачем я рассказала об этом мероприятии журналистам «НГ». Когда я затеяла этот праздник, нам пошли люди на встречу. Агенство, где мы наняли аниматоров, предложило нам большую скидку, хотя мы не просили об этом, - сообщила Изенова. - Фотограф просто согласился работать бесплатно, хотя час его труда стоит около 16 000 рублей. Потом мы распечатаем фотографии, вставим их в рамочки и повесим на стены дома ребёнка. Главное - попробовать сделать что-то от души.

Итог мероприятия подвела старший воспитатель дома ребёнка «Дельфин» Айим АХМЕТОВА:

- Мы часто устраиваем детские праздники. Совсем скоро осенний балл, две недели назад к нам приходил мужчина и тоже организовывал выступления аниматоров. Дети всегда рады гостям, - рассказала Ахметова. - У них есть почти всё, не хватает только родительского внимания.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

