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§ NG.kz
Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка «Дельфин»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У казахов принято перед тем, как отдать детей в первый класс, устроить для всей семьи большой той. Сауле ИЗЕНОВА и Сауле СУЛТАНБАЕВА родственницы, и у обеих дети в этом году пойдут в школу. 19 августа они привели в дом ребёнка своих детей и аниматоров, чтобы вместе устроить для малышей праздник.
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§ Victor Yang
Re: Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Барана мы зарезали, но вместо застолья организовали праздник для детей из «Дельфина», - рассказала «НГ» Сауле Изенова. - Решили сделать детям приятное. И нашим детям это тоже пойдёт на пользу. Мы хотим, чтобы они понимали что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35857?1566220969

Молодцы! Только детям, в силу отсутствия жизненного опыта, не понять "что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни".
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§ Ваш земляк
Re: Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Только детям, в силу отсутствия жизненного опыта, не понять "что такое детский дом и кто там живёт, помнили как тяжело может быть в жизни".

Вот это было лишнее. Ведь наверняка родители рассказали своим детям, кто находится в доме ребёнка.
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