/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
Читать новость

§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11880
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%.

Ты намекаешь, что это связано только с обязанностью платить пенсионные отчисления? Но ведь не вся выручка идёт на зарплату! И если посчитать, что зарплата составляет 30% от выручки и расходы на неё увеличиваются на 5%, то цена на товар должна увеличится на 0,05 * 0,3 = 1,5%. Так что тут либо проблемы накопились, либо хозяева наглеют, либо ещё что-то, но не только обязанность платить дополнительные взносы.

Вот и у тебя с магазином также - для твоих продавцов - это 5% от их и так небольшой зарплаты, а для тебя - всего 1,5% - точнее сам можешь подсчитать - я ваших процентов не знаю.

[Исправлено: Victor Yang, 19.08.2019 - 15:32]
Профайл

§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6672
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.08.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так что тут либо проблемы накопились, либо хозяева наглеют, либо ещё что-то, но не только обязанность платить дополнительные взносы

Наверно сразу с запасом на будущее,у нас же каждый день новые законы.
Профайл

§ alex_60
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот один отписался.

А что не нравится? Когда на Канары?
На деньги пенсионеров затобольских?
Профайл

§ alex_60
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спекулянты они в в африке спекулянты.
Профайл

§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6672
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.08.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А что не нравится? Когда на Канары?

Скажи лучше когда ты в Египет,что бы опять с тобой в одном самолёте не лететь.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и в этот раз,с 28 августа известный Кустанайский производитель молочной продукции поднимает цены на свою продукцию и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%.

я думаю это просто курсовая разница с рублем, ведь наверно 70-80% всего что продается в магазинах, косвенно или напрямую зависит от курса как и бакса, так и рубля. Или будет вернее не рубля, а курса рубля к баксу. Ну и само собой дпотом дорисуют и 5% сверху на пенсионку.
Профайл

* Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что бы опять с тобой в одном самолёте не лететь.

Шо, поди буде требовать проценты с процентов " украденных" у твоих продавщиц? :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 2
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх