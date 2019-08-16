Цитата: Обликоморале:

Посмотреть может и можно, но там такой пласт перелопатить надо. Изволь уж, как ты это обычно делаешь "пальцем ткни".



Лопатить и особенно тыкать не буду, чёта иностранцы из дальнего зарубежья возмущаются.