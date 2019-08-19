abaika95 Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная... #2





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата-посмотрите на последнее фото.



Ну фанатская база у Фомина всеровно есть) и в первых рядах как раз его поклонники, и люди которым пофиг кто приехал главно эту "звезду" по телику показывают нужно его потрогать) а большинство народа ходило по площади с недоуменным видом слушало барабанщиков и офигительные истории про то как Митя в больничку заехал