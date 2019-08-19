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≡ 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Львиная доля средств на масштабное проведения праздника была выделена из городского бюджета, часть дали спонсоры. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщили в отделе культуры акимата Костаная.
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* Обликоморале
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, писали туд Митёк -"пляхой".
Но посмотрите на последнее фото. На эти счастливые лица, на эти в едином порыве вытянутые руки :lol:
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§ abaika95
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-посмотрите на последнее фото.

Ну фанатская база у Фомина всеровно есть) и в первых рядах как раз его поклонники, и люди которым пофиг кто приехал главно эту "звезду" по телику показывают нужно его потрогать) а большинство народа ходило по площади с недоуменным видом слушало барабанщиков и офигительные истории про то как Митя в больничку заехал
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§ alex_60
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь прожита не зря. Сто сорок лет удались. Алга, Кустанай.
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§ drakon
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17121
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже Аким КОстаная, пел с Митей... :-o
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§ Гога
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
А мне больше его носочки понравились .
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* Обликоморале
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
понравились .

Митяя или Акима? :lol:
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§ Гога
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Обликоморале
Конечно второго !!
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