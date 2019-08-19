700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города

Празднование 140-летия Костаная в этом году длилось два дня: 16-го и 17 августа. Мероприятия проходили в разных частях города: на площадях перед облакиматом и ТРЦ «Kostanay Plaza”, в Сити-центре, на набережной по ул. Гашека.

Львиная доля средств на масштабное проведения праздника была выделена из городского бюджета, часть дали спонсоры. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщили в отделе культуры акимата Костаная.

- Общая сумма затрат из бюджета на празднование Дня города в этом году составила 88 млн тенге, - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - 18 млн тенге дали спонсоры. За последние три года на проведение данного праздника выделялось 39-42 млн тенге, мероприятия концентрировались в центре города. В этом году, в связи с юбилеем города, было принято решение о проведении масштабных мероприятий с охватом почти всей территории областного центра и одновременной работы нескольких сценических площадок.

Общая сумма средств на празднование Дня Костаная составила 106 млн тенге.

В честь 140-летия Костаная провели 20 мероприятий и 30-мастеров-классов, на празднике выступали 700 артистов. На аренду двух сценических площадок со свето-звукоусилительной аппаратурой и LED-экранами (150 кв. м) потратили 18 млн тенге. На фейерверк - 5,2 млн тенге.

"НГ" в запросе интересовалась, сколько средств потратили на приглашение каждого казахстанского и зарубежного исполнителя. Но в отделе культуры нам сообщили только общую сумму затрат на "звезд".

- В дни празднования юбилея города прошли арт-фестиваль, этно-фестиваль с приглашением артистов казахстанской и российской эстрады, - отметила Айсулу Аубакирова. - Общая сумма на эти мероприятия составила 64,8 млн тенге. Ежегодно финансирование праздничных мероприятий в честь дня города осуществляется за счет спонсорских средств и средств городского бюджета.