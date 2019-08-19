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Обликоморале
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Обликоморале
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19.08.19 16:19
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
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19.08.19 16:08
Сергей_я
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф: и в этот раз,с 28 августа известный Кустанайский производитель молочной продукции поднимает цены на свою продукцию и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%. я думаю...
19.08.19 16:02
Гога
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
Обликоморале Конечно второго !!
19.08.19 16:02
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700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 августа 2019, 11:44 |  Культура

Празднование 140-летия Костаная в этом году длилось два дня: 16-го и 17 августа. Мероприятия проходили в разных частях города: на площадях перед облакиматом и ТРЦ «Kostanay Plaza”, в Сити-центре, на набережной по ул. Гашека.

Львиная доля средств на масштабное проведения праздника была выделена из городского бюджета, часть дали спонсоры. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщили в отделе культуры акимата Костаная.

- Общая сумма затрат из бюджета на празднование Дня города в этом году составила 88 млн тенге, - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - 18 млн тенге дали спонсоры. За последние три года на проведение данного праздника выделялось 39-42 млн тенге, мероприятия концентрировались в центре города. В этом году, в связи с юбилеем города, было принято решение о проведении масштабных мероприятий с охватом почти всей территории областного центра и одновременной работы нескольких сценических площадок.

Общая сумма средств на празднование Дня Костаная составила 106 млн тенге.

В честь 140-летия Костаная провели 20 мероприятий и 30-мастеров-классов, на празднике выступали 700 артистов. На аренду двух сценических площадок со свето-звукоусилительной аппаратурой и LED-экранами (150 кв. м) потратили 18 млн тенге. На фейерверк - 5,2 млн тенге.

"НГ" в запросе интересовалась, сколько средств потратили на приглашение каждого казахстанского и зарубежного исполнителя. Но в отделе культуры нам сообщили только общую сумму затрат на "звезд".

- В дни празднования юбилея города прошли арт-фестиваль, этно-фестиваль с приглашением артистов казахстанской и российской эстрады, - отметила Айсулу Аубакирова. - Общая сумма на эти мероприятия составила 64,8 млн тенге. Ежегодно финансирование праздничных мероприятий в честь дня города осуществляется за счет спонсорских средств и средств городского бюджета.
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Комментарии к новости
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* Обликоморале
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, писали туд Митёк -"пляхой".
Но посмотрите на последнее фото. На эти счастливые лица, на эти в едином порыве вытянутые руки :lol:
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* abaika95
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-посмотрите на последнее фото.

Ну фанатская база у Фомина всеровно есть) и в первых рядах как раз его поклонники, и люди которым пофиг кто приехал главно эту "звезду" по телику показывают нужно его потрогать) а большинство народа ходило по площади с недоуменным видом слушало барабанщиков и офигительные истории про то как Митя в больничку заехал
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§ alex_60
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь прожита не зря. Сто сорок лет удались. Алга, Кустанай.
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§ drakon
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17121
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже Аким КОстаная, пел с Митей... :-o
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* Гога
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
А мне больше его носочки понравились .
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* Обликоморале
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
понравились .

Митяя или Акима? :lol:
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* Гога
Re: 700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Обликоморале
Конечно второго !!
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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