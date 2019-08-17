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§ NG.kz
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные", - сообщила художница Мария Абабкова.
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* Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 06:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но ты же на умного претендуешь!

В отличии от тебя, я не на кого не претендую.Не стоит мне в очередной раз приписывать то, чего твой воспаленный мозг рисует, уходить от темы и устраивать срач "булькнув чего то на берегах Волги"
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