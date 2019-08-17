Обликоморале Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6799

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:28 Цитата: Ваш земляк:

Но ты же на умного претендуешь!

В отличии от тебя, я не на кого не претендую.Не стоит мне в очередной раз приписывать то, чего твой воспаленный мозг рисует, уходить от темы и устраивать срач "булькнув чего то на берегах Волги"