Форум
drakon
Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
pensioner: Матч не проиграли, это главное. Уже Кайрат на 1 месте. С 47-ю очками... :lol: ;-)
17.08.19 22:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Костанайцы всех с праздником! Желаю всем сегодня веселья, вкусного шашлыка,свежего пива) правда Фомин чет неочень)
17.08.19 21:50
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
День города походу удался. :lol: Такая тишина на форуме. ;-)
17.08.19 21:37
electro
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
это они, типа "на опережение" сработали :lol: :lol: :lol:
17.08.19 20:48
Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Vital: Не понял. Получается я работая на работодателя. Он с меня выщит. Ну вот, расчёт людей которые придумали этот закон оказался верным. Когда думали где бы ещё денег на халяву урвать,то в...
17.08.19 20:23
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае

КазТАГ

17 августа 2019, 19:38 |  Происшествия

Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае, передает КазТАГ.

Фото из открытых источников

«Беспредел!!! Мы купили ватман для того, чтобы рисовать (я художник), сидели на остановке, ждали автобус, приехала патрульная полиция и сказала пройти за ними, что на нас пришла ориентировка. Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные», - сообщила художница Мария Абабкова в интернет-паблике «Любимый Костанай, для всех и про все».

Она отметила, что записавшие ее данные полицейские «ушли в недоумении».

«Наша полиция нас бережет?» - иронизирует художница.

Напомним, утром 6 мая на центральной площади Уральска группа полицейских задержала активиста Аслана Сагутдинова, стоявшего у памятника Абая с пустым плакатом. По его словам, таким образом он хотел показать, что в Казахстане не соблюдаются права и свободы граждан. Незадолго до этого он предсказал, что основанием для его задержания станет один лишь пустой плакат в его руках, что чуть позже подтвердилось действиями полицейских.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.08.19 19:56 Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
17.08.19 18:37 "Жаль, что ветер сегодня слабый" - фестиваль воздушных змеев прошёл в Костанае
17.08.19 14:52 "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае
17.08.19 13:00 ДТП с автобусом и эвакуацию из ТРЦ MART прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
17.08.19 11:30 "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
17.08.19 09:40 Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
17.08.19 07:34 Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
16.08.19 22:15 Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
16.08.19 20:36 Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля
16.08.19 19:39 Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в два раза

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ electro
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это они, типа "на опережение" сработали
:lol: :lol: :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 1
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх