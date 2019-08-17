Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае

Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае, передает КазТАГ.

Фото из открытых источников

«Беспредел!!! Мы купили ватман для того, чтобы рисовать (я художник), сидели на остановке, ждали автобус, приехала патрульная полиция и сказала пройти за ними, что на нас пришла ориентировка. Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные», - сообщила художница Мария Абабкова в интернет-паблике «Любимый Костанай, для всех и про все».

Она отметила, что записавшие ее данные полицейские «ушли в недоумении».

«Наша полиция нас бережет?» - иронизирует художница.

Напомним, утром 6 мая на центральной площади Уральска группа полицейских задержала активиста Аслана Сагутдинова, стоявшего у памятника Абая с пустым плакатом. По его словам, таким образом он хотел показать, что в Казахстане не соблюдаются права и свободы граждан. Незадолго до этого он предсказал, что основанием для его задержания станет один лишь пустой плакат в его руках, что чуть позже подтвердилось действиями полицейских.