Butch Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения... #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 97

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 Переложат работодатели эти дополнительные пенсионные и медстраховочные отчисления на работника, и правильно сделают. Или иным способом станут избегать оплаты, как верно подмечено в статье - хочет работник дальше работать пусть открывает ип и заключает договор на оказание услуг. И тоже будет это правильным решением.

Кому не нравится - всего доброго, занимайтесь своей "любимой" работой не имея её вовсе, если получится конечно.

Хоть кто-то должен в этой стране перестать жевать сопли и умиляться от разглядывания розовых европейских какуней. Ожидать подобного поведения от рабочей массы это верх глупости, на то она и рабочая масса. Но коль скоро и государственное управление, и научная интеллигенция как показала 30-тилетняя практика, не способно на это, остаётся только предпринимательская, тонюсенькая, прослойка, которую всё поджимают и поджимают и я надеюсь что она таки начнёт разговаривать и требовать как серьёзный взрослый мужик и от одних и от других, в рамках законодательства разумеется. Или полностью исчезнет, что тоже будет отличным вариантом чисто для наглядности - "сколько усилий нужно приложить и рисков на себя принять, для того чтобы иметь хотя бы 10-ю часть нынешних доходов, не обеспечивая кому-то там Канарских островов".