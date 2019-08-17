Vital "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7901

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Цитата: Обликоморале: Напомнил. Детство. Мама часто просила помочь лепить пельмени. Осталась привычка. Она до сих пор лепит только для меня. Приезжаю с командировки, она звонит, виталя зайди пельмешки возьми. Реально вкусные. Захожу, беру. Выхожу а слезы идут. Старенькая стала. Любит меня, а я редко захожу, раз в месяц.