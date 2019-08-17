"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NUR.KZ
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий, пишет NUR.KZ.
Иллюстрация: pixabay.com
Мнение казахстанка спросила в паблике zhaloby_astana в Instagram.
"Хотела бы предложить такой законопроект, чтобы после рождения второго ребенка ввести запрет на рождение третьего, четвертого и т.д., если семья не зарабатывает на их содержание и условия проживания. Не нужно рожать 3, 4, тем более 5 детей.
Тогда не будет проблем, во-первых, с безработицей. Женщины не будут так часто выходить в декрет, что и позволит им работать, быть конкурентоспособными. Во-вторых – не будут часто брать кредиты на бытовые нужды, которые потом просят списать.
В-третьих – не будет больших затрат на соцвыплаты для многодетных с наших налогов, а также налогов матерей, которые имеют по 1-2 ребенка", - предлагает автор.
Скриншот: instagram.com/zhaloby_astana
«Хоть кто-то мыслит мудро - я думал, я один такой», «Не берите на себя функцию бога», «Вы не из Китая случайно? В Казахстане и так рождаемость низкая. Надо наоборот поддерживать, как в высокоразвитых странах ЕС»,
«Бред полнейший. Вот законопроект о физической кастрации педофилов с удовольствием поддержу», «Как страшно жить, осознавая, что рядом есть такие психически не нормальные люди»,
«Главное богатство страны - это люди! И рождаемость нужно поддерживать, средств на это нужно не так много. Никого многодетные не объели», «В общем то, все верно. Так и должно быть. В первую очередь нужно воспитывать финансовую и сексуальную грамотность у молодежи», - ответили казахстанцы под постом с предложением (орфография и пунктуация автором сохранены - прим.).
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