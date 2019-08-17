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maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron: Там другое совсем. Я добросовестно заблуждался, предположив, что в КЗ в IT технологиях произошел скачок в области искусственно интеллекта. Копия в #94
17.08.19 14:47
elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital: maxsaf: Тема обширная - дорога пошире нужна )) ну 88-ой покрасили :-P
17.08.19 14:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Выше-же отметил, век живи, век учись, подтягиваю орфографию, стилистику. Я так и не понял, для чего вам это? Зачем подтягивать русский, глядя как он исчезает. Нечего больше...
17.08.19 14:42
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron: ребят переходите во флуд, а то опять потрут Это еще почему? Мы же за выезд на пмж ведем беседу. Тема обширная - дорога пошире нужна ))
17.08.19 14:35
Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: А разве нет форумов на казахском языке, где вам было бы намного удобнее и проще общаться? Зачем мучаетесь? Время русского языка все равно ведь к концу подходит. Осваивает лучше латиницу -...
17.08.19 14:35
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"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка

NUR.KZ

17 августа 2019, 11:30 |  Общество

Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий, пишет NUR.KZ.

 

Иллюстрация: pixabay.com

Мнение казахстанка спросила в паблике zhaloby_astana в Instagram.

"Хотела бы предложить такой законопроект, чтобы после рождения второго ребенка ввести запрет на рождение третьего, четвертого и т.д., если семья не зарабатывает на их содержание и условия проживания. Не нужно рожать 3, 4, тем более 5 детей.

Тогда не будет проблем, во-первых, с безработицей. Женщины не будут так часто выходить в декрет, что и позволит им работать, быть конкурентоспособными. Во-вторых – не будут часто брать кредиты на бытовые нужды, которые потом просят списать.

В-третьих – не будет больших затрат на соцвыплаты для многодетных с наших налогов, а также налогов матерей, которые имеют по 1-2 ребенка", - предлагает автор.

 

Скриншот: instagram.com/zhaloby_astana

Мнения по поводу предложения разделились – кто-то согласился, другие отреагировали отрицательно.

«Хоть кто-то мыслит мудро - я думал, я один такой», «Не берите на себя функцию бога», «Вы не из Китая случайно? В Казахстане и так рождаемость низкая. Надо наоборот поддерживать, как в высокоразвитых странах ЕС»,

«Бред полнейший. Вот законопроект о физической кастрации педофилов с удовольствием поддержу», «Как страшно жить, осознавая, что рядом есть такие психически не нормальные люди»,

«Главное богатство страны - это люди! И рождаемость нужно поддерживать, средств на это нужно не так много. Никого многодетные не объели», «В общем то, все верно. Так и должно быть. В первую очередь нужно воспитывать финансовую и сексуальную грамотность у молодежи», - ответили казахстанцы под постом с предложением (орфография и пунктуация автором сохранены - прим.).
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7881
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
900% это только первый шаг. Начало. Дальше будет круче. Запретить выплаты пенсам, их должны кормить дети. Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению. Закрыть все детсады, пусть дедушки и бабушки.. И т.д.
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* maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению.

Ты перепутал порядок, это был первый шаг ))
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§ сайлау курманов
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3130
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше похоже под астанчанкой скрывается сотрудник из аппарата президента. Больше печется про бюджет, чем множить нацию
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§ Vital
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7881
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Неё, это шпион из Астаны. У кого то совесть проснулась. И решила всем правду сказать, Народ мы не знаем чем будем вам платить в скором будущем. Воруйте, мы вам разрешает. Только совесть имейте пожайлуста, гречку нельзя, оставьте нищим)) а вот лярды, лямы, спокойно берите. Мы вас через год отпустим из тюрьмы. На Мальдивы...
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§ Козлов я
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.08.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похоже,что эта астан...,простите,нурсултанка, из Союза мусульман. Только они могут такой бред нести.
Даже теоретически допустим(!!!),что закон принят.Законопослушные начнут траты на изделия №2 и т.п.,ограничат рождаемость. А бишара и бомжики об этом законе даже знать не знают и начнут плодить подобных. Ну и кто от этого выиграет?
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* abaika95
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.08.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я за) демографию конечно надо повышать но не такими тэмпами когда государство не успевает дети сады и школы построить)на западе (сейчас дракон,электрон и макс подтвердят) уже давно средний класс понял одну хорошую мысль,если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков) 8-)
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* maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков)

Наглая ложь. На двоих детей платят 500, на семерых 2000. Хватает выше крыши.
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§ elektron
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков)

Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми доходить. Что не каждый ещё заработать может. 8-)
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* abaika95
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.08.19 - 14:42
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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