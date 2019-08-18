Цитата: abaika95:

День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин) такого унылого кхм..

День непонятно какого города был .. на троячок. Финальный концерт -самый отвратительный за последние лет 25. Последние 50 минут перед салютом были адом для мозга... если пару сотен и бесновались тупым движением прыганья с поднятыми руками, то несколько тысяч людей не могли дождаться когда это прекратится. Эта специфическая музыка для обкуренной клубной толпы была годна для дня молодежи, где-то на пляже, но не на юбилей города и тем более как финальный аккорд праздника. Тем более обидно за старшее поколение , да и детей тоже... они , как и история Кустаная оказались вычеркнуты с праздника.

Ведь что нравится рядовому и среднестатистическому зрителю... чтобы можно было подпевать и пританцовывать. НИ ПОД ОДНОГО ИЗ приглашенных исполнителей это не удалось в полной мере. А как бы не хаяли прошлогоднюю "Комбинацию", как бы не плевались Наташей Королевой, Русским размером... под них пели и плясали всей площадью...хоть и голимамая попса.

К ней же можно отнести и Фомина. Выступил, как и выступил...от него большего ожидать сложно в принципе. Но зато позитивно, честно, добро и с хорошими словами меж песен.Да и песни через одну в принципе известные, народ скупо, но подпевал.

Зато удивили два его барабанщика.. действительно мастера зажечь толпу ритмом и какой-то мелодией.Они молодцы, выкладывались...что было видно на больших экранах.

О местных звездах из Астаны и южнее сказать что-то сложно... оперный солист- на большого любителя, репертуар тоже.... группа Формат и еще кто-то... пели громко, шумно, старились, возможно и качественно, но незнакомо..отсюда для большинства "что шли, что ехали".



Ну а потом началось нечто рвотное...



Единственное, что радовало это картинка... Всё таки научились качественно и ярко делать сцену, светомузыку, спецэффекты, видеоряд на экранах.





