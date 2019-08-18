"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города

Поздно вечером 17 августа на сцене, которая разместилась между Шахматным клубом и художественной школой в центре Костаная, выступили солист театра "Asta Opera" Сундет Байгожин, группа "Формат" и Каират Баекенов, российский певец Митя Фомин и ди-джеи S-BROTHER-S.

- Не ожидал так много людей, думал - город очень маленький. А оказалось наоборот, - рассказал "НГ" певец Кайрат БАЕКЕНОВ. - В Костанае мы были впервые, нам очень хотелось понравиться вам. Со мной приехали музыканты, они успели погулять по Костанаю, поразились, какой чистый город. Они даже сказали мне, что хотели бы остаться здесь жить.

Певец Митя ФОМИН появился на сцене в ярком желто-зелёном костюме и очках.

Он исполнил свои самые яркие хиты: "Всё будет хорошо", "Быть рядом", "Огни большого города", "Танцы на работе" и другие.

- Я сегодня оказался в областной больнице Костаная, - сообщил гость из Москвы зрителям. - Меня поставили на ноги, ничего страшного не происходило, но мне чуть-чуть сложно сегодня работать. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку! Поэтому, если я буду просить вас допевать песни, давайте вместе будем это делать! С тех пор, как я начал приезжать в Казахстан, а это было ещё в прошлом веке, в составе группы Hi-fi, мне кажется, наша дружба с тех пор только окрепла. Если я буду раздеваться, то это лишь только потому, что у вас оооочень жарко!

Фомин чувствовал себя на костанайской сцене уверенно, несколько раз спускался вниз и обегал ограждения мимо сотен телефонных вспышек.

Спеть вместе с ним удалось и акиму Костаная Кайрату Ахметову. Фомин подсел к градоначальнику и предложил ему подпеть припев.

В финале выступления певец попросил направить свет на зрителей. Фомин решил снять видео для своих соцсетей.

Задумка была такой:

- Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом! - пропевал Фомин.

- Я хочу быть с тобой! - подпевала толпа.

- Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом! - продолжал Митя.

- Слышать голос твой! - пели костанайцы.

После выступления Мити Фомина площадь почти на час превратилась в танцпол - выступали ди-джеи S-BROTHER-S.

Завершилось двухдневное празднование 140-летия Костаная грандиозным салютом.